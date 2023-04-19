Лучший выбор к ужину. Рецепт вкусного запеченного картофеля с чесноком
Приготовить картошку можно по-разному, но если запечь ее в духовке, то получится очень вкусно.
Картофель с чесноком — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать как гарнир к мясу или рыбе, или как самостоятельное блюдо с соусом или салатом.
Картофель нарезается дольками и запекается в духовке с пряностями и чесноком, приобретая аппетитную хрустящую корочку и аромат. Это блюдо понравится всей семье. Фокус расскажет, как приготовить картофель с чесноком. Для этого рецепта картошку необязательно чистить, ее нужно просто тщательно вымыть. Этот рецепт подходит и для молодого картофеля.
Картофель с чесноком
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. паприки;
- 1/2 ч. л. куркумы;
- 1/4 ч. л. сушеного чеснока;
- соль и перец по вкусу;
- 2 зубчика чеснока;
- зелень для украшения.
Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки. Отварите картофель в подсоленной воде до полуготовности, около 15 минут, затем слейте воду и дайте картофелю немного остыть.
Нарежьте картофель дольками толщиной около 0,5 см и выложите на противень в один слой. Также можно сразу нарезать картофель дольками и отварить уже в таком виде до полуготовности.
В маленькой миске смешайте растительное масло, паприку, куркуму, сушеный чеснок, соль и перец. С помощью кисточки смажьте каждую дольку картофеля этой смесью.
Поставьте противень в духовку и запекайте картофель около 25 минут, переворачивая его один раз, пока он не станет золотистым и хрустящим.
Выньте противень из духовки и посыпьте картофель измельченным чесноком и зеленью. Подавайте горячим или теплым. Также можно добавить розмарин.
К подобному гарниру идеально подойдет мясное блюдо. Попробуйте приготовить свинину Марбелья — традиционное блюдо испанской кухни.