Лучший выбор к ужину. Рецепт вкусного запеченного картофеля с чесноком

Приготовить картошку можно по-разному, но если запечь ее в духовке, то получится очень вкусно.

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Картофель с чесноком — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать как гарнир к мясу или рыбе, или как самостоятельное блюдо с соусом или салатом.

Картофель нарезается дольками и запекается в духовке с пряностями и чесноком, приобретая аппетитную хрустящую корочку и аромат. Это блюдо понравится всей семье. Фокус расскажет, как приготовить картофель с чесноком. Для этого рецепта картошку необязательно чистить, ее нужно просто тщательно вымыть. Этот рецепт подходит и для молодого картофеля.

Картофель с чесноком

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

3 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. паприки;

1/2 ч. л. куркумы;

1/4 ч. л. сушеного чеснока;

соль и перец по вкусу;

2 зубчика чеснока;

зелень для украшения.

Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки. Отварите картофель в подсоленной воде до полуготовности, около 15 минут, затем слейте воду и дайте картофелю немного остыть.

Нарежьте картофель дольками толщиной около 0,5 см и выложите на противень в один слой. Также можно сразу нарезать картофель дольками и отварить уже в таком виде до полуготовности.

В маленькой миске смешайте растительное масло, паприку, куркуму, сушеный чеснок, соль и перец. С помощью кисточки смажьте каждую дольку картофеля этой смесью.

Поставьте противень в духовку и запекайте картофель около 25 минут, переворачивая его один раз, пока он не станет золотистым и хрустящим.

Выньте противень из духовки и посыпьте картофель измельченным чесноком и зеленью. Подавайте горячим или теплым. Также можно добавить розмарин.

К подобному гарниру идеально подойдет мясное блюдо. Попробуйте приготовить свинину Марбелья — традиционное блюдо испанской кухни.