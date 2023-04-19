Найкращий вибір до вечері. Рецепт смачної запеченої картоплі з часником

Приготувати картоплю можна по-різному, але якщо запекти в духовці, то вийде дуже смачно.

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Картопля з часником — це проста і смачна страва, яку можна подавати як гарнір до м'яса чи риби, або як самостійну страву з соусом чи салатом.

Картопля нарізається скибочками та запікається в духовці з прянощами та часником, набуваючи апетитної хрумкої скоринки та аромату. Ця страва сподобається всій родині. Фокус розповість, як приготувати картоплю з часником. Для цього рецепту картоплю необов'язково чистити, її потрібно просто ретельно вимити. Цей рецепт підходить і для молодої картоплі.

Картопля з часником

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

3 ст. л. рослинної олії;

1 ч. л. паприки;

1/2 ч. л. куркуми;

1/4 ч. л. сушеного часнику;

сіль та перець до свого смаку;

2 зубчики часнику;

зелень для оздоблення.

Розігрійте духовку до 200 градусів і застелить лист папером для випічки. Відваріть картоплю в підсоленій воді до напівготовності, близько 15 хвилин, потім злийте воду і дайте картоплі трохи охолонути.

Наріжте картоплю скибочками завтовшки близько 0,5 см і викладіть на деко в один шар. Також можна відразу нарізати картоплю скибочками та відварити вже в такому вигляді до напівготовності.

У маленькій мисці змішайте олію, паприку, куркуму, сушений часник, сіль та перець. За допомогою пензлика змастіть кожну часточку картоплі цією сумішшю.

Поставте деко в духовку і запікайте картоплю близько 25 хвилин, перевертаючи її один раз, поки вона не стане золотистою і хрумкою.

Вийміть лист з духовки та посипте картоплю подрібненим часником і зеленню. Подавайте гарячою, чи теплою.

До подібного гарніру ідеально підійде м'ясна страва. Спробуйте приготувати свинину Марбелья – традиційну страву іспанської кухні.