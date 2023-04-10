Свинина Марбелья – вишукана класика іспанської кухні
Ця запечена свинина чудово підходить на вечерю та приємно здивує гостей своїм складним та незвичайним смаком.
Свинина Марбелья — це традиційна страва іспанської кухні, яка названа на честь міста Марбелья на узбережжі Середземного моря. Ця страва відрізняється своїм багатим і складним смаком, що утворюється внаслідок поєднання м'яса, сухофруктів, оливок, каперсів та спецій. Свинина Марбелья ідеально підходить для святкового столу або затишної сімейної вечері. Її можна подавати з рисом, хлібом чи салатом зі свіжих овочів. Фокус докладно розповість, як приготувати свинину Марбелья.
Свинина Марбелья
Інгредієнти:
- 2 кг свинячих реберець
- 1/2 склянки оливкової олії
- 1/4 склянки винного оцту
- 4 зубчики часнику, подрібнених
- 2 чайні ложки сушеного орегано
- 1 чайна ложка солі
- 1/4 чайної ложки чорного перцю
- 200 г сухих слив без кісточок
- 100 г зелених оливок без кісточок
- 50 г каперсів із рідиною
- 2 столові ложки коричневого цукру
Для початку наріжте свинячі реберця на порції по два-три шматочки. Покладіть їх у велику миску. У невеликій каструлі змішайте оливкову олію, винний оцет, часник, орегано, сіль та перець. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зніміть з вогню і трохи остудіть.
Залийте маринадом свинину і перемішайте, щоб рівномірно покрити м'ясо. Додайте сливи, оливки та каперси та знову перемішайте. Накрийте миску плівкою і поставте в холодильник на ніч або кілька годин.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть свинину разом із маринадом та всіма добавками у велику форму для запікання. Посипте зверху коричневим цукром. Запікайте свинину в духовці близько години або поки м'ясо не стане м'яким і золотистим.
Подавайте свинину Марбелья гарячою чи теплою з рисом, хлібом чи салатом.
А якщо свинина Марбелья здасться вам занадто складною, то ось вам простий рецепт класичної рульки: найпопулярнішої європейської страви.