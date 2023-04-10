Свинина Марбелья – вишукана класика іспанської кухні

Ця запечена свинина чудово підходить на вечерю та приємно здивує гостей своїм складним та незвичайним смаком.

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Свинина Марбелья — це традиційна страва іспанської кухні, яка названа на честь міста Марбелья на узбережжі Середземного моря. Ця страва відрізняється своїм багатим і складним смаком, що утворюється внаслідок поєднання м'яса, сухофруктів, оливок, каперсів та спецій. Свинина Марбелья ідеально підходить для святкового столу або затишної сімейної вечері. Її можна подавати з рисом, хлібом чи салатом зі свіжих овочів. Фокус докладно розповість, як приготувати свинину Марбелья.

Свинина Марбелья

Інгредієнти:

2 кг свинячих реберець

1/2 склянки оливкової олії

1/4 склянки винного оцту

4 зубчики часнику, подрібнених

2 чайні ложки сушеного орегано

1 чайна ложка солі

1/4 чайної ложки чорного перцю

200 г сухих слив без кісточок

100 г зелених оливок без кісточок

50 г каперсів із рідиною

2 столові ложки коричневого цукру

Для початку наріжте свинячі реберця на порції по два-три шматочки. Покладіть їх у велику миску. У невеликій каструлі змішайте оливкову олію, винний оцет, часник, орегано, сіль та перець. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зніміть з вогню і трохи остудіть.

Залийте маринадом свинину і перемішайте, щоб рівномірно покрити м'ясо. Додайте сливи, оливки та каперси та знову перемішайте. Накрийте миску плівкою і поставте в холодильник на ніч або кілька годин.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть свинину разом із маринадом та всіма добавками у велику форму для запікання. Посипте зверху коричневим цукром. Запікайте свинину в духовці близько години або поки м'ясо не стане м'яким і золотистим.

Подавайте свинину Марбелья гарячою чи теплою з рисом, хлібом чи салатом.

А якщо свинина Марбелья здасться вам занадто складною, то ось вам простий рецепт класичної рульки: найпопулярнішої європейської страви.