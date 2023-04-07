Класична рулька: найпростіший рецепт популярної європейської страви

Рулька — це частина свинячої ноги, яка відрізняється соковитістю, ароматом та ніжністю м'яса. Рульку можна приготувати різними способами: варити, смажити, запікати, коптити або робити з неї рулет або сальтисон.

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Однією з традицій, пов'язаних з рулькою, є приготування та подача айсбайну — тушкованої рульки з кислою капустою. Ця страва вважається класичною для німецької кухні. Айсбайн означає "крижана нога" і відноситься до того, що раніше рульку заморожували перед приготуванням. Вариться така рулька зазвичай у пиві, а подається з квашеною капустою, картоплею та іншими гарнірами. Ця страва вважається символом достатку та удачі.

Але таке приготування надто складне. Тому Фокус пропонує вам простий і швидкий рецепт класичної рульки, запеченої в духовці.

Класична свиняча рулька

Інгредієнти:

1 свиняча рулька (близько 1 кг);

3-4 зубчики часнику;

сіль, перець, паприка, трави на смак;

2 ст. л. рослинної олії;

1 склянка води чи пива.

Для початку рульку добре промийте під холодною водою та обсушіть паперовими рушниками. Надріжте шкірку ножем, щоб утворилися ромбики або квадратики. Часник очистить та наріжте тонкими пластинками або пропустіть через прес. Змішайте часник із сіллю, перцем, паприкою та травами в невеликій мисці. Це буде ваш маринад для рульки.

Натріть рульку сумішшю часнику і спецій з усіх боків, залазячи під шкірку і в надрізи. Залишіть рульку маринуватися на 30 хвилин або більше за кімнатної температури. Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть лист або форму для запікання рослинною олією і викладіть на нього рульку шкірою вгору.

Залийте рульку водою або пивом (не заливаючи шкірку) і поставте в духовку на 1-1,5 години. Періодично поливайте рульку рідиною з деки, щоб вона не пересохла. Після того, як м'ясо стане м'яким і легко відокремлюватиметься від кістки, збільште температуру духовки до 220 градусів і доведіть шкірку до хрусткої скоринки. Це триватиме близько 15-20 хвилин.

Вийміть готову рульку з духовки та дайте їй відпочити 10 хвилин під фольгою. Потім наріжте її на порційні шматки та подавайте з улюбленим соусом, гарніром чи салатом.

А як закуску до рульки ви можете спробувати приготувати бендерики з курячим філе та сиром.