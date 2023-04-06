Бендерики з курячим філе та сиром: ситні трикутнички з незвичайною історією

Вважається, що бендерики – суто українська страва, але насправді вона з'явилася в Молдові. Ось рецепт найсмачніших бендериків та незвичайна історія їхнього походження.

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Всі ми знаємо, що бендерики вважаються однією з найпопулярніших українських страв. Але вже з назви зрозуміло, що вони пов'язані з Молдовою, містом Бендери. За однією з версій, бендерики з'явились під час війни з турками у 18 столітті, коли українські козаки, перебуваючи в облозі в Бендерах, готували млинці з м'ясом із продуктів, що залишилися.

За іншою версією, бендерики з'явилися пізніше, у 20 столітті, коли українці, які жили в Бендерах, почали готувати млинці з сирною начинкою та обсмажувати їх у яйці. У будь-якому випадку, бендерики — це смачна і ситна страва, яку можна готувати не тільки з м'ясом, але і з іншими начинками, наприклад, з грибами або сиром. А Фокус підкаже вам найпростіший і найкращий рецепт приготування бендериків.

Бендерики з курячим філе та сиром

Інгредієнти для м'яса:

300 г курячого філе

2 зубчики часнику

1 яйце

100 г твердого сиру

свіжий кріп

сіль та паприка на смак

олія для смаження

томатний соус (краще кисло-солодкий)

Інгредієнти для тіста:

250-300 мл молока

110 г борошна

2 яйця

1 ст. рослинної олії

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

Спочатку підготуйте інгредієнти для бендериків. Куряче філе наріжте невеличкими шматочками. Часник подрібніть або пропустіть через прес. Сир натріть на тертці. Кріп дрібно наріжте.

Тепер займіться тістом для млинців. У мисці збийте яйця із сіллю та цукром. Додайте борошно і добре перемішайте, щоб не було грудочок. Поступово вливайте молоко, постійно розмішуючи тісто. В кінці додайте олію і ще раз перемішайте. Тісто має вийти рідким та однорідним.

Випікайте тонкі млинці на розігрітій сковороді, змащеній олією. Не пересмажуйте млинці, вони мають бути світлими та еластичними. Готові млинці викладайте на тарілку один на одного.

Сформуйте бендерики з курячим філе та сиром. Кожен млинець розріжте навпіл або складіть вдвічі. На одну половину викладіть трохи курки, часнику, кропу, сиру, солі та паприки.

Складіть млинець у вигляді трикутника, захопіть краї та натискаючи на них, щоб вони не розкривалися. Повторіть те саме з іншими млинцями та начинкою. У вас повинні вийти рівномірні бендерики з курячим філе та сиром.

У глибокій тарілці збийте ще одне яйце додавши трохи солі та перцю. Нагрійте сковороду та змастіть її олією. Вмочіть кожен бендерик в яйце та обсмажте з обох боків до золотистої скоринки на середньому вогні. Перевертайте бендерики акуратно, щоб не пошкодити начинку.

Викладіть готові бендерики з курячим філе та сиром на блюдо та подавайте гарячими або теплими. До бендериків добре підходить кисло-солодкий томатний кетчуп або будь-який інший соус на ваш смак.

Втім, якщо у вас ще залишилися сили, то можете доповнити бендерики класичним рецептом млинців з яловичої печінки.