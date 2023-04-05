Класичний рецепт. Рецепт млинців з яловичої печінки

Такі млинці або оладки дуже просто приготувати і вони ідеально підійдуть до вечері.

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Яловича печінка – це недорогий та дієтичний продукт, з якого можна приготувати печеню, начинку для пиріжків, або смачні млинці.

Вони виходять тонкими, смачними і добре поєднуються з гарніром на кшталт картопляного пюре, і зі свіжими овочами. Фокус розкаже, як їх приготувати.

Млинці з яловичої печінки

Інгредієнти:

печінка яловича — 300 г;

одна цибулина;

одне яйце;

борошно — 3 ст. ложки

рослинна олія — 2 ст. ложки;

сир твердий — 100 г;

два зубчики часнику;

зелень — 3 ст. ложки;

майонез чи сметана — 2-3 ст. ложки;

сіль перець.

Млинці з яловичої печінки — це чудовий спосіб приготувати субпродукти по-новому і зробити їх апетитнішими. Підготуйте усі інгредієнти. Печінку вимийте і злегка просушіть паперовими рушниками. Цибулю очистіть і наріжте.

Печінку з цибулею подрібніть у блендері або пропустіть через м'ясорубку. В отриману однорідну масу додайте яйце та невелику кількість борошна. Посоліть і поперчіть до смаку і влийте трохи олії. Все добре перемішайте.

Розігрійте сковороду та влийте невелику порцію "тіста". Обсмажте кожен млинчик із двох сторін до золотистого кольору і трохи остудіть.

Якщо хочете додати начинку, натріть на дрібній тертці твердий сир і з'єднайте з подрібненою зеленню на кшталт кропу і петрушки. Додати очищений і пропущений через прес часник і трохи майонезу або сметани. Перемішайте і при необхідності посоліть і поперчіть до смаку.

Кожен млинець змастіть тонким шаром начинки та загорніть щільним рулетом. Перед подачею можна нарізати млинці навпіл або подавати як є.

Також ви можете приготувати з печінки смачну печеню в грузинському стилі. Вам знадобиться куряча печінка та ароматні спеції.