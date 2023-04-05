Классический рецепт. Рецепт блинчиков из говяжьей печени

Такие блинчики, или оладьи очень просто приготовить и они идеально подойдут к ужину.

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Говяжья печень – это недорогой и диетический продукт, из которого можно приготовить жаркое, начинку для пирожков, или вкусные блинчики.

Они получаются тонкими и поджаристыми и отлично сочетаются с гарниром вроде картофельного пюре, и со свежими овощами. Фокус расскажет, как их приготовить.

Блинчики из говяжьей печени

Ингредиенты:

печень говяжья — 300 г;

одна луковица;

одно яйцо;

мука — 3 ст. ложки

растительное масло — 2 ст. ложки;

сыр твердый — 100 г;

два зубчика чеснока;

зелень — 3 ст. ложки;

майонез или сметана — 2-3 ст. ложки;

соль, перец.

Блинчики из говяжьей печени — это отличный способ приготовить субпродукты по-новому и сделать их более аппетитными. Подготовьте все ингредиенты. Печень вымойте и слегка просушите бумажными полотенцами. Лук очистите и крупно нарежьте.

Печень с луком измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. В полученную однородную массу добавьте яйцо и небольшое количество муки. Посолите и поперчите по вкусу и влейте немного растительного масла. Все хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду и влейте небольшую порцию "теста". Обжарьте каждый блинчик с двух сторон до золотистого цвета и немного остудите.

Если хотите добавить начинку, то натрите на мелкой терке твердый сыр и соедините с измельченной зеленью вроде укропа и петрушки. Добавьте очищенный и пропущенный через пресс чеснок и немного майонеза или сметаны. Перемешайте и при необходимости посолите и поперчите по вкусу.

Каждый блинчик смажьте тонким слоем начинки и заверните плотным рулетом. Перед подачей можно нарезать блинчики пополам или подавать целиком.

Также вы можете приготовить из печени вкусное жаркое в грузинском стиле. Вам понадобится куриная печень и ароматные специи.