Классический рецепт. Рецепт блинчиков из говяжьей печени
Такие блинчики, или оладьи очень просто приготовить и они идеально подойдут к ужину.
Говяжья печень – это недорогой и диетический продукт, из которого можно приготовить жаркое, начинку для пирожков, или вкусные блинчики.
Они получаются тонкими и поджаристыми и отлично сочетаются с гарниром вроде картофельного пюре, и со свежими овощами. Фокус расскажет, как их приготовить.
Блинчики из говяжьей печени
Ингредиенты:
- печень говяжья — 300 г;
- одна луковица;
- одно яйцо;
- мука — 3 ст. ложки
- растительное масло — 2 ст. ложки;
- сыр твердый — 100 г;
- два зубчика чеснока;
- зелень — 3 ст. ложки;
- майонез или сметана — 2-3 ст. ложки;
- соль, перец.
Блинчики из говяжьей печени — это отличный способ приготовить субпродукты по-новому и сделать их более аппетитными. Подготовьте все ингредиенты. Печень вымойте и слегка просушите бумажными полотенцами. Лук очистите и крупно нарежьте.
Печень с луком измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. В полученную однородную массу добавьте яйцо и небольшое количество муки. Посолите и поперчите по вкусу и влейте немного растительного масла. Все хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду и влейте небольшую порцию "теста". Обжарьте каждый блинчик с двух сторон до золотистого цвета и немного остудите.
Если хотите добавить начинку, то натрите на мелкой терке твердый сыр и соедините с измельченной зеленью вроде укропа и петрушки. Добавьте очищенный и пропущенный через пресс чеснок и немного майонеза или сметаны. Перемешайте и при необходимости посолите и поперчите по вкусу.
Каждый блинчик смажьте тонким слоем начинки и заверните плотным рулетом. Перед подачей можно нарезать блинчики пополам или подавать целиком.
Также вы можете приготовить из печени вкусное жаркое в грузинском стиле. Вам понадобится куриная печень и ароматные специи.