Сытное блюдо на ужин. Рецепт куриной печени по-грузински

Куриная печень – это диетический и вкусный ингредиент, из которого можно приготовить отличное блюдо к ужину.

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Если вы любите куриную печень и хотите попробовать что-то оригинальное, то попробуйте приготовить ее по-грузински, со специями, зеленью и чесноком.

Приготовленную по такому рецепту куриную печень можно подавать с картофельным пюре, гречкой, рисом, или просто со свежим лавашом. Будет очень вкусно.

Фокус расскажет, как приготовить куриную печень по-грузински.

Печень куриная по-грузински

Ингредиенты:

печень куриная — 450 г;

помидоры — 400 г;

перец болгарский — 150 г;

одна небольшая луковица;

три зубчика чеснока;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

карри — 0,5 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

перец чили молотый — 0,5 ч. л.;

мука — 50 г;

уксус яблочный 6% — 3 ч. л.;

масло растительное, свежая петрушка, соль, лавровый лист, красное сухое вино.

Печень промойте, сложите в миску, добавьте лавровый лист, специи и залейте красным вином. Пусть помаринуется полчаса.

После поставьте на плиту глубокую сковороду, переложите туда печень и обжаривайте несколько минут.

Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс, добавьте к печени. Помидоры мелко нарежьте, добавьте яблочный уксус, или лимонный сок, добавьте к печени и тушите дальше. Подавайте, присыпав нарезанной петрушкой.

К печени, приготовленной таким способом, идеально подойдет картофельное пюре. Как его приготовить, Фокус рассказывал ранее.