Сытное блюдо на ужин. Рецепт куриной печени по-грузински
Куриная печень – это диетический и вкусный ингредиент, из которого можно приготовить отличное блюдо к ужину.
Если вы любите куриную печень и хотите попробовать что-то оригинальное, то попробуйте приготовить ее по-грузински, со специями, зеленью и чесноком.
Приготовленную по такому рецепту куриную печень можно подавать с картофельным пюре, гречкой, рисом, или просто со свежим лавашом. Будет очень вкусно.
Фокус расскажет, как приготовить куриную печень по-грузински.
Печень куриная по-грузински
Ингредиенты:
- печень куриная — 450 г;
- помидоры — 400 г;
- перец болгарский — 150 г;
- одна небольшая луковица;
- три зубчика чеснока;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- карри — 0,5 ч. л.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- перец чили молотый — 0,5 ч. л.;
- мука — 50 г;
- уксус яблочный 6% — 3 ч. л.;
- масло растительное, свежая петрушка, соль, лавровый лист, красное сухое вино.
Печень промойте, сложите в миску, добавьте лавровый лист, специи и залейте красным вином. Пусть помаринуется полчаса.
После поставьте на плиту глубокую сковороду, переложите туда печень и обжаривайте несколько минут.
Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс, добавьте к печени. Помидоры мелко нарежьте, добавьте яблочный уксус, или лимонный сок, добавьте к печени и тушите дальше. Подавайте, присыпав нарезанной петрушкой.
К печени, приготовленной таким способом, идеально подойдет картофельное пюре. Как его приготовить, Фокус рассказывал ранее.