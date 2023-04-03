Ситна страва на вечерю. Рецепт курячої печінки по-грузинськи

Куряча печінка – це дієтичний та смачний інгредієнт, з якого можна приготувати чудову страву до вечері.

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Якщо ви любите курячу печінку і хочете спробувати щось оригінальне, то спробуйте приготувати її в грузинському стилі, зі спеціями, зеленню та часником.

Приготовлену за таким рецептом курячу печінку можна подавати з картопляним пюре, гречкою, рисом, або просто зі свіжим лавашем. Буде дуже смачно.

Фокус розповість, як приготувати курячу печінку по-грузинськи.

Печінка куряча по-грузинськи

Інгредієнти:

печінка куряча — 450 г;

помідори — 400 г;

перець болгарський — 150 г;

одна невелика цибулина;

три зубчики часнику;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

паприка мелена — 1 ч. л.;

карі — 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

перець чилі мелений — 0,5 ч. л.;

борошно — 50 г;

оцет яблучний 6% — 3 ч. л.;

олія рослинна, свіжа петрушка, сіль, лавровий лист, червоне сухе вино.

Печінку промийте, складіть у миску, додайте лавровий лист, спеції та залийте червоним вином. Нехай помаринується пів години.

Після цього поставте на плиту глибоку сковороду, перекладіть туди печінку та обсмажуйте кілька хвилин.

Цибулю дрібно наріжте, часник пропустіть через прес, додайте до печінки. Помідори дрібно наріжте, яблучний оцет або лимонний сік додайте до печінки та тушкуйте далі. Подавайте, присипавши нарізаною петрушкою.

До печінки, приготовленої в такий спосіб, ідеально підійде картопляне пюре. Як його приготувати, Фокус розповідав раніше.