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Еда

Бендерики с куриным филе и сыром: сытные треугольнички с необычной историей

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Фото: Соцсети | Бендерики имеют удивительную и интересную историю происхождения. Их тайна, в отличие от рецепта, не разгадана.

Считается, что бендерики – истинно украинское блюдо, но на самом деле появилось оно в Молдове. Вот рецепт вкуснейших бендериков и необычная история их происхождения.

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Все мы знаем, что бендерики считаются одним из самых популярных украинских блюд. Но уже из названия понятно, что они имеют отношение к Молдове, городу Бендеры. По одной из версий, бендерики были придуманы во время войны с турками в 18 веке, когда украинские казаки, находясь в осаде в Бендерах, готовили блинчики с мясом из оставшихся продуктов.

По другой версии, бендерики появились позже, в 20 веке, когда украинцы, жившие в Бендерах, стали готовить блинчики с сырой начинкой и обжаривать их в яйце. В любом случае, бендерики — это вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить не только с мясом, но и с другими начинками, например, с грибами или сыром. А Фокус подскажет вам самый простой и лучший рецепт приготовления бендериков.

Бендерики с куриным филе и сыром

Ингредиенты для мяса:

  • 300 г куриного филе
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • 100 г твердого сыра
  • свежий укроп
  • соль и паприка по вкусу
  • масло для жарки
  • томатный соус (лучше кисло-сладкий)

Ингредиенты для теста:

  • 250-300 мл молока
  • 110 г муки
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли

Сначала подготовьте ингредиенты для бендериков. Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки. Чеснок измельчите или пропустите через пресс. Сыр натрите на терке. Укроп мелко нарежьте.

Теперь займитесь тестом для блинчиков. В миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте муку и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Постепенно вливайте молоко, постоянно размешивая тесто. В конце добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Тесто должно получиться жидким и однородным.

Выпекайте тонкие блинчики на разогретой сковороде, смазанной маслом. Не пережаривайте блины, они должны быть светлыми и эластичными. Готовые блины выкладывайте на тарелку друг на друга.

Сформируйте бендерики с куриным филе и сыром. Каждый блин разрежьте пополам или сложите вдвое. На одну половину выложите немного курицы, чеснока, укропа, сыра, соли и паприки.

Сложите блин в виде треугольника, захватывая края и надавливая на них, чтобы они не раскрывались. Повторите то же самое с остальными блинами и начинкой. У вас должны получиться равномерные бендерики с куриным филе и сыром.

В глубокой тарелке взбейте еще одно яйцо с немного соли и перца. Нагрейте сковороду и смажьте ее маслом. Обмакните каждый бендерик в яйцо и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Переворачивайте бендерики аккуратно, чтобы не повредить начинку.

Выложите готовые бендерики с куриным филе и сыром на блюдо и подавайте горячими или теплыми. К бендерикам хорошо подходит кисло-сладкий томатный кетчуп или любой другой соус по вашему вкусу.

Впрочем, если у вас еще остались силы, то можете дополнить бендерики классическим рецептом блинчиков из говяжьей печени.