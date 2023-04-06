Бендерики с куриным филе и сыром: сытные треугольнички с необычной историей
Считается, что бендерики – истинно украинское блюдо, но на самом деле появилось оно в Молдове. Вот рецепт вкуснейших бендериков и необычная история их происхождения.
Все мы знаем, что бендерики считаются одним из самых популярных украинских блюд. Но уже из названия понятно, что они имеют отношение к Молдове, городу Бендеры. По одной из версий, бендерики были придуманы во время войны с турками в 18 веке, когда украинские казаки, находясь в осаде в Бендерах, готовили блинчики с мясом из оставшихся продуктов.
По другой версии, бендерики появились позже, в 20 веке, когда украинцы, жившие в Бендерах, стали готовить блинчики с сырой начинкой и обжаривать их в яйце. В любом случае, бендерики — это вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить не только с мясом, но и с другими начинками, например, с грибами или сыром. А Фокус подскажет вам самый простой и лучший рецепт приготовления бендериков.
Бендерики с куриным филе и сыром
Ингредиенты для мяса:
- 300 г куриного филе
- 2 зубчика чеснока
- 1 яйцо
- 100 г твердого сыра
- свежий укроп
- соль и паприка по вкусу
- масло для жарки
- томатный соус (лучше кисло-сладкий)
Ингредиенты для теста:
- 250-300 мл молока
- 110 г муки
- 2 яйца
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
Сначала подготовьте ингредиенты для бендериков. Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки. Чеснок измельчите или пропустите через пресс. Сыр натрите на терке. Укроп мелко нарежьте.
Теперь займитесь тестом для блинчиков. В миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте муку и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Постепенно вливайте молоко, постоянно размешивая тесто. В конце добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Тесто должно получиться жидким и однородным.
Выпекайте тонкие блинчики на разогретой сковороде, смазанной маслом. Не пережаривайте блины, они должны быть светлыми и эластичными. Готовые блины выкладывайте на тарелку друг на друга.
Сформируйте бендерики с куриным филе и сыром. Каждый блин разрежьте пополам или сложите вдвое. На одну половину выложите немного курицы, чеснока, укропа, сыра, соли и паприки.
Сложите блин в виде треугольника, захватывая края и надавливая на них, чтобы они не раскрывались. Повторите то же самое с остальными блинами и начинкой. У вас должны получиться равномерные бендерики с куриным филе и сыром.
В глубокой тарелке взбейте еще одно яйцо с немного соли и перца. Нагрейте сковороду и смажьте ее маслом. Обмакните каждый бендерик в яйцо и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Переворачивайте бендерики аккуратно, чтобы не повредить начинку.
Выложите готовые бендерики с куриным филе и сыром на блюдо и подавайте горячими или теплыми. К бендерикам хорошо подходит кисло-сладкий томатный кетчуп или любой другой соус по вашему вкусу.
Впрочем, если у вас еще остались силы, то можете дополнить бендерики классическим рецептом блинчиков из говяжьей печени.