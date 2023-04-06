Бендерики с куриным филе и сыром: сытные треугольнички с необычной историей

Считается, что бендерики – истинно украинское блюдо, но на самом деле появилось оно в Молдове. Вот рецепт вкуснейших бендериков и необычная история их происхождения.

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Все мы знаем, что бендерики считаются одним из самых популярных украинских блюд. Но уже из названия понятно, что они имеют отношение к Молдове, городу Бендеры. По одной из версий, бендерики были придуманы во время войны с турками в 18 веке, когда украинские казаки, находясь в осаде в Бендерах, готовили блинчики с мясом из оставшихся продуктов.

По другой версии, бендерики появились позже, в 20 веке, когда украинцы, жившие в Бендерах, стали готовить блинчики с сырой начинкой и обжаривать их в яйце. В любом случае, бендерики — это вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить не только с мясом, но и с другими начинками, например, с грибами или сыром. А Фокус подскажет вам самый простой и лучший рецепт приготовления бендериков.

Бендерики с куриным филе и сыром

Ингредиенты для мяса:

300 г куриного филе

2 зубчика чеснока

1 яйцо

100 г твердого сыра

свежий укроп

соль и паприка по вкусу

масло для жарки

томатный соус (лучше кисло-сладкий)

Ингредиенты для теста:

250-300 мл молока

110 г муки

2 яйца

1 ст.л. растительного масла

1 ч.л. сахара

0,5 ч.л. соли

Сначала подготовьте ингредиенты для бендериков. Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки. Чеснок измельчите или пропустите через пресс. Сыр натрите на терке. Укроп мелко нарежьте.

Теперь займитесь тестом для блинчиков. В миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте муку и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Постепенно вливайте молоко, постоянно размешивая тесто. В конце добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Тесто должно получиться жидким и однородным.

Выпекайте тонкие блинчики на разогретой сковороде, смазанной маслом. Не пережаривайте блины, они должны быть светлыми и эластичными. Готовые блины выкладывайте на тарелку друг на друга.

Сформируйте бендерики с куриным филе и сыром. Каждый блин разрежьте пополам или сложите вдвое. На одну половину выложите немного курицы, чеснока, укропа, сыра, соли и паприки.

Сложите блин в виде треугольника, захватывая края и надавливая на них, чтобы они не раскрывались. Повторите то же самое с остальными блинами и начинкой. У вас должны получиться равномерные бендерики с куриным филе и сыром.

В глубокой тарелке взбейте еще одно яйцо с немного соли и перца. Нагрейте сковороду и смажьте ее маслом. Обмакните каждый бендерик в яйцо и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Переворачивайте бендерики аккуратно, чтобы не повредить начинку.

Выложите готовые бендерики с куриным филе и сыром на блюдо и подавайте горячими или теплыми. К бендерикам хорошо подходит кисло-сладкий томатный кетчуп или любой другой соус по вашему вкусу.

Впрочем, если у вас еще остались силы, то можете дополнить бендерики классическим рецептом блинчиков из говяжьей печени.