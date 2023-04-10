Свинина Марбелья – изысканная классика испанской кухни

Эта запеченная свинина прекрасно подходит на ужин и приятно удивит гостей своим сложным и необычным вкусом.

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Свинина Марбелья — это традиционное блюдо испанской кухни, которое названо в честь города Марбелья на побережье Средиземного моря. Это блюдо отличается своим богатым и сложным вкусом, который создается за счет сочетания мяса, сухофруктов, оливок, каперсов и специй. Свинина Марбелья идеально подходит для праздничного стола или для уютного семейного ужина. Ее можно подавать с рисом, хлебом или салатом из свежих овощей. Фокус подробно расскажет, как приготовить свинину Марбелья.

Свинина Марбелья

Ингредиенты:

2 кг свиных ребрышек

1/2 стакана оливкового масла

1/4 стакана винного уксуса

4 зубчика чеснока, измельченных

2 чайные ложки сушеного орегано

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки черного перца

200 г сухих слив без косточек

100 г зеленых оливок без косточек

50 г каперсов с жидкостью

2 столовые ложки коричневого сахара

Для начала нарежьте свиные ребрышки на порции по два-три кусочка. Положите их в большую миску. В небольшой кастрюле смешайте оливковое масло, винный уксус, чеснок, орегано, соль и перец. Доведите до кипения на среднем огне, затем снимите с огня и остудите немного.

Залейте свинину маринадом и перемешайте, чтобы равномерно покрыть мясо. Добавьте сливы, оливки и каперсы и снова перемешайте. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на ночь или на несколько часов.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите свинину вместе с маринадом и всеми добавками в большую форму для запекания. Посыпьте сверху коричневым сахаром. Запекайте свинину в духовке около часа или до тех пор, пока мясо не станет мягким и золотистым.

Подавайте свинину Марбелья горячей или теплой с рисом, хлебом или салатом.

А если свинина Марбелья покажется вам слишком сложной, то вот вам простой рецепт классической рульки: самого популярного европейского блюда.