Свинина Марбелья – изысканная классика испанской кухни
Эта запеченная свинина прекрасно подходит на ужин и приятно удивит гостей своим сложным и необычным вкусом.
Свинина Марбелья — это традиционное блюдо испанской кухни, которое названо в честь города Марбелья на побережье Средиземного моря. Это блюдо отличается своим богатым и сложным вкусом, который создается за счет сочетания мяса, сухофруктов, оливок, каперсов и специй. Свинина Марбелья идеально подходит для праздничного стола или для уютного семейного ужина. Ее можно подавать с рисом, хлебом или салатом из свежих овощей. Фокус подробно расскажет, как приготовить свинину Марбелья.
Свинина Марбелья
Ингредиенты:
- 2 кг свиных ребрышек
- 1/2 стакана оливкового масла
- 1/4 стакана винного уксуса
- 4 зубчика чеснока, измельченных
- 2 чайные ложки сушеного орегано
- 1 чайная ложка соли
- 1/4 чайной ложки черного перца
- 200 г сухих слив без косточек
- 100 г зеленых оливок без косточек
- 50 г каперсов с жидкостью
- 2 столовые ложки коричневого сахара
Для начала нарежьте свиные ребрышки на порции по два-три кусочка. Положите их в большую миску. В небольшой кастрюле смешайте оливковое масло, винный уксус, чеснок, орегано, соль и перец. Доведите до кипения на среднем огне, затем снимите с огня и остудите немного.
Залейте свинину маринадом и перемешайте, чтобы равномерно покрыть мясо. Добавьте сливы, оливки и каперсы и снова перемешайте. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на ночь или на несколько часов.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите свинину вместе с маринадом и всеми добавками в большую форму для запекания. Посыпьте сверху коричневым сахаром. Запекайте свинину в духовке около часа или до тех пор, пока мясо не станет мягким и золотистым.
Подавайте свинину Марбелья горячей или теплой с рисом, хлебом или салатом.
А если свинина Марбелья покажется вам слишком сложной, то вот вам простой рецепт классической рульки: самого популярного европейского блюда.