Легкий та смачний. Рецепт класичного грецького салату

Щоб скуштувати смачний грецький салат – зовсім необов'язково їхати до Греції.

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Легкий та смачний салат зі свіжих овочів, маслин та сиру фета прийнято називати грецьким салатом. У Греції його справді подають в кожному ресторані, але ви можете приготувати його і на своїй власній кухні.

Цей салат чудово підійде для весняного та літнього меню. Він простий у приготуванні та має багато варіацій. Фокус пропонує приготувати класичний варіант.

Грецький салат

Інгредієнти:

помідори — 3 шт.;

огірки — 2 шт.;

одна червона цибулина;

перець болгарський — 2 шт.;

сир фета — 200 г;

оливки (або маслини) без кісточок – 100 г;

сік половинки лимона;

олія оливкова, сіль, перець.

Всі овочі ретельно вимийте і наріжте великим шматками. Болгарський перець наріжте соломкою. Червону цибулю наріжте півкільцями. Маслини розріжте навпіл. Овочі покладіть у салатницю і прикрасьте зверху маслинами.

Заправте салат соком половини лимона та оливковою олією, посоліть і добре перемішайте.

Наріжте кубиками фету і покладіть зверху.

Ви можете приготувати заправку з оливкової олії, червоного оцту винного, діжонської гірчиці та пропущеного через прес часнику.

Також можете присипати салат свіжим або сушеним орегано.

Грецький салат готовий! Подавайте його як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби.

А ще він ідеально підійде до запеченої картоплі. Найсмачніше він вийде, якщо запекти його з часником та приправами.