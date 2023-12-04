Іспанський бізнесмен заявив, що був таємним коханцем королеви Летиції

Хайме дель Бурго був чоловіком сестри іспанської королеви.

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Колишній зять королеви Летиції, який був одружений з її сестрою Тельмою, зробив сенсаційну заяву, що в нього був роман із королевою вже після того, як вона вийшла заміж за короля Іспанії. Про це пише Daily Mail.

Іспанський бізнесмен Хайме дель Бурго стверджує, що в нього є докази того, що в нього був роман із королевою Іспанії Летицією. Раніше Хайме був одружений із сестрою Летиції — Тельме Оріц.

Колишній зять королеви Летиції сенсаційно заявив, що мав стосунки з королівською особою до того, як одружився з її сестрою Тельмою, і поділився зображенням, яке ніколи раніше не публікувалося, як "доказом" їхнього роману.

53-річний Хайме дель Бурго, який наразі проживає у Великій Британії, нещодавно зробив свій внесок у відверту книжку про іспанських королівських осіб, у якій, як він стверджує, у них все ще були романтичні стосунки після весілля Летиції з королем Феліпе 2004 року.

Підприємець, який стверджує, що зустрічався з Летицією, коли вона зустріла короля Феліпе, поділився недатованим селфі, яке 51-річна королева зробила в дзеркалі у ванній під час однієї зі своїх вагітностей, як "доказ".

Знімок, який Летиція нібито скинула Хайме Фото: Скриншот

На селфі можна побачити королеву в чорній пашмині, яка, як стверджує Хайме, належала йому, і він також надрукував повідомлення, імовірно надіслане йому іспанською королевою.

Там було написано: "Коханий, я ношу твою пашмину. Це як відчувати тебе поруч зі мною. Вона обіймає мене".

Користувачі соцмереж засумнівалися, що фото Летиції взагалі може про щось свідчити. Тож Хайме видалив свій акаунт у Х.

Представник іспанської королівської сім'ї повідомив: "У нас немає коментарів з цього приводу".

Це сталося всього за кілька тижнів після того, як Хайме, який був одружений з сестрою Летиції Тельме у 2012-2014 роках, висунув серію повідомлень про свої стосунки з королевою в новій книзі журналіста Хайме Пеньяфіеля "Летиція і я".

У бесіді з El Cierre Digitial 91-річний автор сказав, що Летиція була "великим коханням" Хайме дель Бурго, і стосунки пари перетворилися на "велику дружбу" після того, як у неї зав'язалися романтичні стосунки з королем Феліпе.

Хайме дель Бурго і Тельма Оріц

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Хайме дель Бурго, син політика Хайме Ігнасіо дель Бурго, планував освідчитись Летиції, коли вона оголосила, що зустрічається з майбутнім королем у саду готелю Ritz у Мадриді.

Після того, як 2003 року було оголошено про їхні заручини, Летиція, яка розлучилася зі своїм першим чоловіком 1999 року, попросила Хайме стати свідком на їхньому весіллі.

У книжці ймовірний колишній коханець Летиції описує Феліпе як "добросерду людину" і навіть каже, що у нього була "велика дружба" з членами королівської сім'ї.

Однак Хайме стверджує, що у нього все ще були романтичні стосунки з Летицією навіть після її весілля 2004 року, і каже, що він зберіг "фотографії, відео" і текстові повідомлення як докази.

У книзі Джейме стверджує, що Летиція шепотіла, що кохає його, 2010 року, коли вони лежали в гамаку біля басейну в її будинку.

Після цього Хайме стверджує, що вони "зробили кроки вперед з метою здобути свободу", що передбачало звернення за юридичною консультацією та пошук нерухомості в США. Вони навіть нібито хотіли завести дитину за допомогою сурогатної матері в Лос-Анджелесі.

Однак у серпні 2011 року, за словами Хайме, Летиція раптово розірвала їхні стосунки, коли зателефонувала йому і сказала: "Ми не можемо продовжувати бачитися".

Король і королева Іспанії Фото: royalportraitsgallery.com

Наступного року він одружився з молодшою сестрою Летиції Тельмою Оріц, яка раніше працювала в міській раді Барселони.

У 2012 році пара переїхала до Нью-Йорка, щоб почати сімейне життя, але Тельма того ж року повернулася до Барселони, а в 2014 році оголосила про розставання.

Перші спроби пари розлучитися були придушені батьком нареченого Хайме Ігнасіо дель Бурго, який заявив суду, що його син і Тельма хочуть дати своєму шлюбу ще один шанс.

Зараз Тельма одружена з ірландським адвокатом Гевіном Боннаром, і в жовтні 2021 року в пари народилася перша дитина.

Тим часом Хайме знову одружився зі шведською адвокаткою Люсією Діас Лільєстрем.

До зустрічі з Феліпе Летиція була одружена зі шкільним учителем літератури Алонсо Герреро Пересом, який був на дев'ять років старший за неї.

Пара одружилася 1998 року після десятирічного роману. Пара познайомилася, коли майбутній іспанській королеві було всього 16 років. Вони одружилися на цивільній церемонії в місті Альмендралехо, Бадахос, але наступного року розлучилися.

На той час, коли вона зустріла свого майбутнього чоловіка Феліпе 2002 року, Летиція працювала на популярному телеканалі 24 Horas.

Король і королева Іспанії Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав про те, як Летиція стала королевою Іспанії.