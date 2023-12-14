Королева Летиция с супругом вышла в свет после слухов о ее тайном романе

Король и королева Испании посетили благотворительную встречу в дворце в Мадриде.

Related video

Испанская королевская чета посетила собрание фонда Принцессы Жироны. Это был первый выход в свет Летиции и Фелипе после того, как бывший зять королевы заявил, что у него был тайный роман с ней. И Летиция якобы писала ему романтичные послания. Об этом пишет Daily Mail.

51-летняя королева и 55-летний король Фелипе отмахнулись от скандальных обвинений и сияли, прибыв сегодня днем ​​на встречу с чиновниками Фонда принцессы Жироны в королевском дворце в Мадриде.

Одетая в алый красный топ и черную юбку с маковым декором в сочетании с замшевыми ботинками до колен, Летиция посмотрела на мужа и улыбнулась, когда они вошли в комнату.

Королева Летиция и король Фелипе Фото: Getty Images

Тем временем Фелипе в элегантном костюме всем видом демонстрировал, что на него никак не подействовали скандальные слухи.

Появление королевской четы на публике произошло после громких обвинений бывшего мужа сестры Летиции, 53-летнего Хайме Дель Бурго, о том, что у него и королевы были романтические отношения, когда Летиция уже встречалась с Фелипе.

Хайме, в настоящее время проживающий в Великобритании, ранее был женат на сестре Летиции Тельме Ортис. Однако в своей книге, рассказывающей об испанской королеве, он сделал надуманное заявление о том, что у него и Летиции все еще были романтические отношения после ее свадьбы с королем Фелипе в 2004 году.

Королева Летиция и король Фелипе

Хайме, который утверждает, что встречался с Летицией, когда она впервые встретила наследника испанского престола, также поделился селфи, которое королева сделала в зеркале во время одной из своих беременностей, в качестве "доказательства" об их отношениях на X, ранее известном как Twitter, на прошлой неделе.

На селфи можно увидеть члена королевской семьи в черной пашмине, которая, как утверждает Хайме, принадлежала ему, и он также напечатал сообщение, предположительно отправленное ему испанской королевой.

Там было написано: "Любовь. Я ношу твою пашмину. Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она заботится обо мне. Она защищает меня. Я считаю часы до нашей новой встречи. Люблю тебя. Твоя".

Другие пользователи X усомнились в обоснованности утверждений Хайме, поскольку нет никаких доказательств того, что Летиция отправила ему фотографию или сопроводительное сообщение. С тех пор бизнесмен удалил свой аккаунт X.

Королева Летиция и король Фелипе

Обвинения впервые появились в книге Letizia & Я, написано журналистом Хайме Пеньяфиэлем.

В беседе с El Cierre Digitial 91-летний автор сказал, что Летиция была "большой любовью" Хайме дель Бурго и якобы эти отношения превратились в дружбу после того, как она встретила наследника испанского престола.

Бизнесмен рассказал автору, что познакомился с Летицией до 2000 года, а их отношения начались во время романтического путешествия в Венецию, за годы до того, как она встретила члена королевской семьи.

Хайме, сын бывшего политика Хайме Игнасио дель Бурго, утверждает, что планировал сделать Летиции предложение, когда она объявила, что встречается с загадочным "дипломатом" за ужином в отеле Ritz в Мадриде в 2002 году.

Сообщается, что Летиция сказала ему, что она "встретила кого-то, кто заставит ее бросить работу журналиста", что, по словам Хайме, привело его к выводу, что ее загадочным партнером был Фелипе.

Напомним, Дель Бурго, сын известного политика Хайме Игнасио дель Бурго, который был президентом региона Наварра, живет за пределами Испании, деля свое время между Швейцарией и Лондоном. В прошлом он заявлял, что общественность должна восстать и игнорировать правила изоляции во время пандемии Covid-19.