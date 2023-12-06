Королеву Испании Летицию обвинили в изменах мужу

Предполагаемый любовник королевы нанес сокрушительный удар по ее репутации.

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Пока весь мир наблюдал за поведением британской королевской семьи после выхода новой скандальной книги Омида Скоби, грандиозный скандал разразился в другой монаршей семье Европы. Речь идет о 50-летней королеве Испании Летиции. Хайме дель Бурго, давний друг жены короля Филиппа VI, который впоследствии женился на ее сестре, утверждает, что у него были романтические отношения с Ее Величеством. В то время она уже была замужем за наследным принцем, который пзже стал королем, пишет Telegraph.

По словам дель Бурго, он встречался с Летицией до ее замужества в 2004 году и даже после того, как она стала членом королевской семьи, приблизительно с июля 2010 года по конец 2014 года. Он поделился в социальных сетях фотографией Летиции, на которой она явно беременна. Дочери короля Фелипе и королевы Летиции, Леонор и София, родились в 2005 и 2007 годах.

Мужчина утверждал, что Летиция отправила ему фотографию, когда у них был роман.

"Любовь моя. Я ношу твою пашмину (накидку). Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она заботится обо мне. Защищает меня. Я считаю часы, пока мы снова увидимся, люблю тебя", – говорилось в подписи к фото.

Дель Бурго поделился фото беременной королевы Летиции Фото: Скриншот

После того, как пост наделал шуму, дель Бурго удалил его и опубликовал новое послание.

"Я не меняю запятую в своих удаленных постах. Я ценю сообщения от тех, кто понял, что у меня есть свои причины. Я не держу зла на тех, кто угрожал меня убить. Я не чувствую гордости. Но правда такова, какая она есть. Я признаю только одного Царя Небесного, и имя ему — Иисус из Назарета. Он будет судить меня", – сообщил он.

Фото: Скриншот

Почему обо всем стало известно

Слухи об отношениях испанской королевы с дель Бурго возникли после того, как 53-летний бизнесмен дал интервью автору новой книги о его отношениях с королевской семьей. В книге "Летиция и я" королевского репортера Хайме Пеньяфьеля он утверждает, что королева Летиция сказала ему, что любит его, когда они лежали в гамаках у бассейна в королевской резиденции ее и Филиппа, Ла Сарсуэла. Это побудило его написать неопубликованную пьесу на английском языке под названием "Гамак".

Дель Бурго также заявил, что секретная служба CNI Испании следила за ним в течение пяти лет и даже ворвалась в его дом в Швейцарии. Однако попытки найти что-то не увенчались успехом. Все, что было связано с его отношениями с королевой, – "фотографии, видео, мобильные телефоны, текстовые сообщения" – он спрятал в банковское хранилище.

Испанец признается, что хотел сделать предложение Летиции, которая в то время была ведущей новостных программ испанского государственного телевидения, и держал кольцо в кармане в тот вечер, когда она впервые рассказала ему о своих отношениях с Филиппом. В книге не утверждается, что во время брака Летиции с Филиппом у нее была какая-либо интрижка, но теперь дель Бурго утверждает обратное.

Мужчина, который был свидетелем на свадьбе Филиппа и Летиции, добавил, что будущая королева умоляла его "никогда не покидать ее" в ночь перед свадьбой. В 2012 году он женился на сестре королевы Тельме Ортис, но два года спустя пара развелась.

Несмотря на уже изложенную в книге информацию, Хайме отмечает, что он "не рассказал всей правды".

Дель Бурго, сын известного политика Хайме Игнасио дель Бурго, который был президентом региона Наварра, живет за пределами Испании, деля свое время между Швейцарией и Лондоном. В прошлом он привлек широкую огласку своими жалобами на вторжение прессы, когда был женат на сестре королевы Летиции. Хайме также попал в заголовки газет, когда заявил, что общественность должна восстать и игнорировать правила изоляции во время пандемии Covid-19.

Хайме дель Бурго

Реакция на скандал в Испании

Королевская семья Испании отказалась комментировать его последние заявления, а вот блогеры и СМИ негодуют в соцсетях. Многие пишут, что Хайме Пеньяфьель давно недолюбливает Ее Величество и сейчас дал волю своей ненависти.

"Хайме дель Бурго говорит, что он и Летиция Ортис были любовниками во второй раз, в период с июля 2010 года по конец 2014 года. Проституточная пресса хранит молчание. Теперь, если вы хотите служить Испании против балканской монархии 1978 года, вам придется начать говорить вещи, имеющие политическое значение", "Хайме дель Бурго. Этот парень не может упасть ниже… Эти заявления были переданы Хайме Пеньяфьелю, который, как мы все знаем, питает смертельную ненависть к Летиции. Все сходится. Приходится отвлекать внимание от всех провалов и гадостей продажного ПП. Они очень отвратительны", "Он (Дель Бурго) встречается с Хайме Пеньяфиэлем, чтобы выблевать книгу. Пеньяфиэль, очень правый человек, классик до глубины души, который ненавидит королеву Летицию до такой степени, что, если бы они говорили обо мне так, я был бы в суде 24 часа в сутки", "Летисия Рейна, я республиканка. И в то же время жертва преступления против частной жизни, основанного на патриархате. Хайме дель Бурго участвует в клеветнической кампании вместе с Хайме Пеньяфьелем", – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что в августе 2023 года королева Летиция отправила старшую дочь на военные учения.