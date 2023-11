Королевский автор внезапно раскрыл имя человека, который проявлял расизм в сторону Меган Маркл

Издательство Нидерландов начало продавать книгу, в которой названо имя члена королевской семьи, которое нельзя раскрывать.

Лицо королевской персоны, которая была "обеспокоена" цветом кожи сына принца Гарри и Меган Маркл, было случайно раскрыто в нидерландских экземплярах новой книги Омида Скоби. Об этом пишет Daily Mail.

Издательство Xander Publishers подтвердило, что оно получило запрос от США внезапно прекратить продажи новой книги Омида Скоби "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" в Нидерландах.

"Я не могу говорить о подробностях", — сказал СМИ представитель издательства.

"Однако мы получили запрос приостановить продажу, и это то, что мы сделали", — продолжил он, добавив, что теперь они ждут дополнительных инструкций.

Омид Скоби со своей книгой о королевской семье

В последнем издании книги, описывающей жизнь британской монархии после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, Скоби не называет имя члена семьи, который, как говорят, ставил под сомнение цвет кожи принца Арчи из-за законов о клевете.

Однако ранняя копия, присланная нидерландским журналистам, раскрыла эту личность.

Представители местных СМИ, увидевшие ранее книгу, говорят, что она соответствует утверждениям ранее опубликованных королевских биографий.

В скандальном интервью с Опрой Уинфри в марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл утверждали, что член королевской семьи вслух задавался вопросом, "насколько темной" будет кожа их сына Арчи, когда он родится в мае 2019 года.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

