Королівський автор раптово розкрив імʼя людини, яка проявляла расизм у бік Меган Маркл

Видавництво Нідерландів почало продавати книгу, у якій названо людину з королівської родини, персону якої не можна розкривати.

Особа королівської персони, яка була "занепокоєна" кольором шкіри сина принца Гаррі та Меган Маркл, була випадково розкрита в нідерландських примірниках нової книги Оміда Скобі. Про це пише Daily Mail.

Видавництво Xander Publishers підтвердило, що воно отримало запит від США раптово припинити продажі нової книги Оміда Скобі "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival" у Нідерландах.

"Я не можу говорити про подробиці", — сказав виданню представник видавництва.

"Однак ми отримали запит призупинити продаж, і це те, що ми зробили", — продовжив представник, додавши, що тепер вони чекають додаткових інструкцій.

Омід Скобі зі своєю книгою про королівську родину

В останньому виданні книги, яка описує життя британської монархії після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року, Скобі не називає ім’я члена родини, який, як кажуть, ставив під сумнів колір шкіри принца Арчі через закони про наклеп.

Однак рання копія, надіслана нідерландським журналістам, розкрила цю особу.

Представники місцевих ЗМІ, які побачили раніше книгу, кажуть, що вона відповідає твердженням раніше опублікованих королівських біографій.

У скандальному інтерв’ю з Опрою Вінфрі в березні 2021 року принц Гаррі та Меган Маркл стверджували, що член королівської родини вголос задавався питанням, "наскільки темною" буде шкіра їхнього сина Арчі, коли він народиться в травні 2019 року.

Меган Маркл та принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

