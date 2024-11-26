Нова "Міс Всесвіт" Вікторія К'єр Тейлвіг потрапила в скандал (відео)

Користувачі TikTok уже зажадали від красуні віддати корону своїй суперниці. Ні оргкомітет конкурсу "Міс Всесвіт", ні сама Вікторія К'єр Тейлвіг скандал поки ніяк не прокоментували.

21-річна переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2024" Вікторія К'єр Тейлвіг із Данії оскандалилася після того, як опублікувала в TikTok відео, зроблене на оглядовому майданчику Емпайр-Стейт-білдінг у Нью-Йорку, пише Daily Mail.

У кадрі вона підспівує треку репера Jay-Z "Empire State of Mind", де є слово на букву "N", яким зневажливо називають темношкірих людей. У соцмережах користувачі засудили використання Тейлвіг образи, закликавши її вибачитися і позбавити її титулу.

"Мені здається, її потрібно позбавити корони, вибачень недостатньо", "Друга претендентко, ти перемогла, з цією покінчено", — пишуть у коментарях.

Після хвилі хейту Вікторія видалила відео, але воно вже пішло гуляти мережею.

Організатори конкурсу краси і сама Тейлвіг ще не виступили з публічною заявою з приводу скандалу.

Вікторія в будівлі Емпайр-стейт-білдінг

Тейлвіг, танцівниця і юристка-початківець, яка представляла Данію, виграла 73-й титул "Міс Всесвіт" 16 листопада в Мехіко, де змагалася зі 120 іншими претендентками на корону. Вона отримала корону переможниці від чинної володарки титулу Шейнніс Паласіос із Нікарагуа.

Момент оголошення переможниці конкурсу "Міс Всесвіт 2024"

Її вибір як переможниці був сприйнятий як перемога "анти-просвіти" після того, як у конкурсі 2023 року взяли участь заміжні, пишнотілі та трансгендерні учасниці. Тоді генеральна директорка конкурсу Енн Джакапонг Джакраджутатіп, перша трансгендерна жінка, яка повністю володіє організацією "Міс Всесвіт", висловила суперечливі погляди на розмаїття та інклюзивність. За її словами, хоча різноманітні жінки можуть брати участь у конкурсі, вони "не можуть перемогти".

"Трансгендерні жінки, жінки з чоловіками, розлучені жінки... Це комунікаційна стратегія, тому що, розумієте... вони можуть змагатися, але не можуть перемогти. Ми просто висуваємо політику. Соціальна інклюзивність, як кажуть люди", — сказала тайський медіамагнат.

Обговорюючи еволюцію конкурсу "Міс Всесвіт", вона заявила, що конкуренція вже досягла свого піку.

"Еволюція? У нас світлі та блакитні очі, тож ми вже наближаємося до остаточної еволюції. Нам не потрібна тут ще якась еволюція. У нас уже є найкраще", — цитує Business Insider слова Джакраджутатіп.

Перехід до більш традиційних західних стандартів краси викликав хвилю коментарів у мережі, деякі користувачі висловили здивування, а інші святкували повернення до "нормальності".

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