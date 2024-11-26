Новая "Мисс Вселенная" Виктория Кьер Тейлвиг попала в скандал (видео)

Пользователи TikTok уже потребовали у красавицы отдать корону своей сопернице. Ни оргкомитет конкурса "Мисс Вселенная", ни сама Виктория Кьер Тейлвиг скандал пока никак не прокомментировали.

21-летняя победительница конкурса "Мисс Вселенная 2024" Виктория Кьер Тейлвиг из Дании оскандалилась после того, как опубликовала в TikTok видео, сделанное на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

В кадре она подпевает треку рэпера Jay-Z "Empire State of Mind", где есть слово на букву "N", которым пренебрежительно называют темнокожих людей. В соцсетях пользователи осудили использование Тейлвиг оскорбления, призвав ее извиниться и лишить ее титула.

"Мне кажется, ее нужно лишить короны, извинений недостаточно", "Вторая претендентка, ты победила, с этой покончено", – пишут в комментариях.

После волны хейта Виктория удалила видео, но оно уже пошло гулять по сети.

Организаторы конкурса красоты и сама Тейлвиг еще не выступили с публичным заявлением по поводу скандала.

Виктория в здании Эмпайр-стейт-билдинг

Тейлвиг, танцовщица и начинающий юрист, представшая Данию, выиграла 73-й титул "Мисс Вселенная" 16 ноября в Мехико, где соревновалась со 120 другими претендентками на корону. Она получила корону победительницы от действующей обладательницы титула Шейннис Паласиос из Никарагуа.

Момент объявления победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2024"

Ее выбор в качестве победительницы был воспринят как победа "анти-просвещения" после того, как в конкурсе 2023 года приняли участие замужние, пышнотелые и трансгендерные участницы. Тогда генеральный директор конкурса Энн Джакапонг Джакраджутатип, первая трансгендерная женщина, полностью владеющая организацией "Мисс Вселенная" выразила противоречивые взгляды на разнообразие и инклюзивность. По ее словам, хотя разнообразные женщины могут участвовать в конкурсе, они "не могут победить".

"Трансгендерные женщины, женщины с мужьями, разведенные женщины… Это коммуникационная стратегия, потому что, понимаете… они могут соревноваться, но не могут победить. Мы просто выдвигаем политику. Социальная инклюзивность, как говорят люди", — сказала тайский медиамагнат.

Обсуждая эволюцию конкурса "Мисс Вселенная", она заявила, что конкуренция уже достигла своего пика.

"Эволюция? У нас светлые и голубые глаза, так что мы уже приближаемся к окончательной эволюции. Нам не нужна здесь еще какая-то эволюция. У нас уже есть лучшее", – цитирует Business Insider слова Джакраджутатип.

Переход к более традиционным западным стандартам красоты вызвал волну комментариев в сети, некоторые пользователи выразили удивление, а другие праздновали возвращение к "нормальности".

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