Меган Маркл пригадали відео річної давності: що з ним не так

Відхід принца Гаррі із заснованої ним благодійної організації Sentebale знову підігрів інтерес до незручного моменту за участю його, його дружини Меган Маркл і голови організації докторки Софі Чандаукі на турнірі з поло 2024 року

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Про це повідомляє People.

За словами Чандаукі, її суперечка із сином британського короля почалася у квітні 2024 року, коли вона відхилила прохання його команди публічно захистити Меган Маркл після незручного обміну репліками на сцені, що призвело до негативного висвітлення у ЗМІ.

Кадри з Royal Salute Polo Challenge у Веллінгтоні, штат Флорида, у квітні минулого року показують Гаррі, Меган і Чандауку, які позують з трофеєм. Спочатку Чандаука стоїть поруч із Гаррі, але Меган наказує їй встати поруч із нею. Потім Чандаука ніяково пірнає під кубок, щоб помінятися місцями, виглядаючи засмученою. Далі всі вони позують для фото, святкуючи перемогу принца Гаррі та його товаришів по команді з рахунком 3:1 для команди Royal Salute Sentebale над Grand Champions Polo Club, капітаном якої є друг Гаррі та посол Sentebale Начо Фігерас.

У нещодавньому інтерв'ю очільниця БО наголосила, що присутність Меган на заході не була анонсована, і її раптова поява створила певні незручності та необхідність експромту. Після інциденту з нагородженням принц Гаррі хотів, щоб Софі згладила ситуацію, однак вона відмовлялася це робити.

"Я сказала ні, ми не створюємо прецедент, який дасть нам змогу стати продовженням піар-машини Сассекса", — заявила вона.

26 березня принц Гаррі і принц Сіісо, співзасновники Sentebale, заявили, що залишають організацію, підтримавши піклувальників, які пішли у відставку через розбіжності з Чандаукою.

"З важким серцем ми відмовляємося від своїх ролей покровителів організації до подальшого повідомлення на знак підтримки та солідарності з радою піклувальників, якій довелося зробити те ж саме. Руйнівно, що стосунки між піклувальниками благодійної організації та головою ради були зруйновані без можливості відновлення, що створило нестерпну ситуацію", — пояснили вони.

Після того як рада піклувальників попросила Чандауку, яка обійняла керівну посаду в липні 2023 року, піти у відставку, вона подала позов проти благодійної організації, яка підтримує молодь у Лесото і Ботсвані. Комісія з благодійності у Великій Британії підтвердила, що вони проводять розслідування.

Джерело в Sentebale, знайоме із ситуацією, розповіло ЗМІ, що Софі чинила значний тиск на організацію, яка до її приходу перебувала в стабільному фінансовому становищі. Однак ситуація змінилася під її керівництвом.

"Піклувальники вирішили, що вони не можуть із чистою совістю продовжувати чинити юридичний і фінансовий тиск на благодійність, звертаючись до суду, і вирішили піти у відставку", — зазначив інсайдер.

Зі свого боку Чандаука звинуватила принца Гаррі в токсичності та знущаннях.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі відповів на чутки про розлучення з Меган Маркл.