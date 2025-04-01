Меган Маркл припомнили видео годичной давности: что с ним не так

Уход принца Гарри из основанной им благотворительной организации Sentebale вновь подогрел интерес к неловкому моменту с участием его, его жены Меган Маркл и председателя организации доктора Софи Чандауки на турнире по поло 2024 года

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Об этом сообщает People.

По словам Чандауки, ее спор с сыном британского короля начался в апреле 2024 года, когда она отклонила просьбу его команды публично защитить Меган Маркл после неловкого обмена репликами на сцене, приведшего к негативному освещению в СМИ.

Кадры с Royal Salute Polo Challenge в Веллингтоне, штат Флорида, в апреле прошлого года показывают Гарри, Меган и Чандауку, позирующих с трофеем. Сначала Чандаука стоит рядом с Гарри, но Меган велит ей встать рядом с ней. Затем Чандаука неловко ныряет под кубок, чтобы поменяться местами, выглядя расстроенной. Далее все они позируют для фото, празднуя победу принца Гарри и его товарищей по команде со счетом 3:1 для команды Royal Salute Sentebale над Grand Champions Polo Club, капитаном которой является друг Гарри и посол Sentebale Начо Фигерас.

В недавнем интервью руководительница БО подчеркнула, что присутствие Меган на мероприятии не было анонсировано, и ее внезапное появление создало определенные неудобства и необходимость экспромта. После инцидента с награждением принц Гарри хотел, чтобы Софи сгладила ситуацию, однако она откаpалась это делать.

"Я сказала нет, мы не создаем прецедент, который позволит нам стать продолжением пиар-машины Сассекса", – заявила она.

26 марта принц Гарри и принц Сиисо, соучредители Sentebale, заявили, что покидают организацию, поддержав попечителей, которые ушли в отставку из-за разногласий с Чандаукой.

"С тяжелым сердцем мы отказываемся от своих ролей покровителей организации до дальнейшего уведомления в знак поддержки и солидарности с советом попечителей, которому пришлось сделать то же самое. Разрушительно, что отношения между попечителями благотворительной организации и председателем совета были разрушены без возможности восстановления, что создало невыносимую ситуацию", – объяснили они.

После того как совет попечителей попросил Чандауку, которая заняла руководящую должность в июле 2023 года, уйти в отставку, она подала иск против благотворительной организации, поддерживающей молодежь в Лесото и Ботсване. Комиссия по благотворительности в Великобритании подтвердила, что они проводят расследование.

Источник в Sentebale, знакомый с ситуацией, рассказал СМИ, что Софи оказала значительное давление на организацию, которая до ее прихода находилась в стабильном финансовом положении. Однако ситуация изменилась под ее руководством.

"Попечители посчитали, что они не могут с чистой совестью продолжать оказывать юридическое и финансовое давление на благотворительность, обращаясь в суд, и решили уйти в отставку", — отметил инсайдер.

В свою очередь Чандаука обвинила принца Гарри в токсичности и издевательствах.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри ответил на слухи о разводе с Меган Маркл.