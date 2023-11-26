Меган Маркл додала в колекцію прикрас браслет від пристріту за 13 тисяч доларів

Герцогиня Сассекська вперше з'явилася з новою прикрасою на хокейному матчі в Канаді.

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Меган Маркл у Канаді на хокейному матчі показала нову прикрасу, браслет з "оком", який покликаний захищати свою власницю від "поганої енергії" і від пристріту. Багато хто носить подібні прикраси, але браслет герцогині Сассекської відрізняється ціною. Це штучка від її улюбленого ювелірного дизайнера Лорейн Шварц. І вона коштує 13 тисяч доларів, пише Hello Magazine.

Меган приєдналася до свого чоловіка, принца Гаррі, на хокейному матчі між "Ванкувер Кенакс" і "Сан-Хосе Шаркс" у Канаді в понеділок увечері.

Меган Маркл із новим браслетом Фото: Getty Images

Візит герцога і герцогині Сассекських до Канади особливо важливий, оскільки він зосереджений навколо майбутніх Ігор нескорених, які планують провести у Ванкувері та Вістлері 2025 року.

Удосконалюючи свій невимушений стиль одягу, 42-річна Меган мала бездоганний вигляд, і уважні прихильники помітили на її зап'ясті нову прикрасу: браслет від дизайнерки Лорейн Шварц з "оком" і діамантами, який має захищати від пристріту.

Загалом на Меган одягла безліч прикрас на суму понад 80 000 доларів, зокрема від такого відомого бренду, як Cartier, і це якщо не брати до уваги блискучу обручку за 150 000 доларів.

Але новий браслет особливо цікавий, адже в скриньці герцогині він явно з'явився недавно.

Цю витончену прикрасу, яка продається за ціною 13 тисяч долара, ніколи раніше не бачили на Меган, попри її схильність до символічних прикрас і духовності. За словами її творця, вважається, що вона захищає людей від заздрощів інших.

Браслет Меган Маркл Фото: Lorraine Schwartz

Такі амулети відомі з давніх-давен. Носіння амулета від пристріту може бути способом захистити себе від поганих ознак і невезіння.

Меган не єдина королівська особа, яка носить подібний амулет. І вона одягає такий амулет теж не вперше.

Ще 2020 року колишня акторка серіалу "Форс-мажори" привернула увагу королівських шанувальників, коли презентувала кулон від пристріту Edge of Ember, який, як кажуть, "захищає свого власника від негативних впливів".

А 2021 року принцеса Беатріс повісила такий амулет на візок своєї доньки Сієнни від бренду Fox 3 Bugaboo за 1000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл вийшла у світ без принца Гаррі і показала новий елегантний образ.