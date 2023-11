Принц Гаррі та Меган Маркл несподівано з'явилися на хокейному матчі у Ванкувері

Герцог Сассекський навіть закинув першу шайбу, так само як це робила його бабуся, покійна королева Єлизавета, два десятки років тому.

Принц Гаррі та Меган Маркл несподівано з'явилися на хокейному матчі в канадському Ванкувері. І герцог Сассекський закинув першу шайбу — точно так само, як це зробила королева два десятиліття тому — а потім пара танцювала під Simple Minds. Про це пише Daily Mail.

Пара спостерігала за тим, як "Ванкувер Кенакс" обіграли "Сан-Хосе Шаркс" з рахунком 3:1 з VIP-ложі на "Роджерс Арені".

Принц Гаррі та Меган Маркл на хокейному матчі у Ванкувері

Коли "Кенакс" виграли матч, Гаррі схопився, а Меган поставила свій келих з вином, щоб веселим танцем відсвяткувати перемогу під хіт Simple Minds "Don't You Forget About Me".

Принц Гаррі та Меган Маркл на хокейному матчі у Ванкувері

Компанію їм склав Маркус Андерсон, друг Меган з Торонто, з яким вона познайомилася, коли знімалася у "Форс-мажорах". Саме Маркус допоміг організувати її перше побачення з Гаррі в Лондоні. Його іноді описують як другого за важливістю чоловіка в її житті після її британського чоловіка.

У VIP-ложі також були присутні місцеві лідери корінних народів, прем'єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі та міністриня туризму, мистецтва, культури і спорту регіону Лана Пофем.

А принц Гаррі, закинувши першу шайбу, зробив те саме, що зробила його бабуся, королева Єлизавета, 21 рік тому, коли 2002 року грали ті самі команди. Тоді королева здійснювала 11-денний тур Канадою на честь свого золотого ювілею.

Принц Гаррі на хокейному матчі у Ванкувері

Зараз герцог і герцогиня Сассекські перебувають у Канаді, працюючи над просуванням наступних Ігор нескорених, що відбудуться у Ванкувері та Вістлері в лютому 2025 року. Їхній візит відбувся через тиждень після того, як інсайдер повідомив, що проєкт принца Гаррі переживає нелегкі часи, після того, як двох високопоставлених керівників звільнили "без видимої причини".

Спортивна прогулянка Сассексів відбулася через кілька днів після несподіваного прибуття Меган на захід Variety Power Of Women у Лос-Анджелесі, щоб відзначити досягнення жінок у сфері розваг.

Тоді колишня акторка "Форс-мажорів" сказала, що вона "схвильована" поверненням в індустрію розваг з Archewell Productions і "справді пишається" проєктами, які вони створили наразі, включно з документальними серіалами "Гаррі та Меган" і "Серце нескореного".

Також вона повідомила, що у неї з чоловіком у планах багато нових цікавих проєктів.

"Я не можу дочекатися, коли ми зможемо оголосити про них, але я просто дуже пишаюся тим, що ми створюємо. Моєму чоловікові це теж подобається, і це дуже весело", — заявила Меган.

Експерти вважають, що шквал виступів Меган і Гаррі — це піар-тактика, спрямована на пошук прибуткової роботи і створення нового ажіотажу навколо їхнього бренду.