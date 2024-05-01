Джастін Тімберлейк вразив фанатів виступом на першому шоу Forget Tomorrow (фото, відео)

Співак і автор пісень гастролює на підтримку свого останнього альбому. Фанати Джастіна Тімберлейка, присутні на концерті, були в захваті від його виступу.

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Американський співак і актор Джастін Тімберлейк 29 квітня в межах світового турне Forget Tomorrow виступив на сцені Rogers Arena у Ванкувері. Він змусив деяких своїх шанувальників не повірити своїм очам, здавалося, що виконавець кинув виклик законам гравітації, повідомляє Daily Mail.

43-річний співак вразив канадську публіку своїм шоу: він співав на вершині гігантської плавучої платформи, підвішеної на тросах.

Але що найбільше шокувало деяких фанатів на, так це те, що співак NSYNC, здавалося, ширяє в повітрі.

На фотографіях і відео фанатів із заходу видно, що масивна плита нахилилася під значним кутом, але Тімберлейк зміг залишатися у вертикальному положенні, не падаючи зі сцени в натовп.

Джастін Тімберлейк, концерт у Ванкувері Фото: Getty Images

Звісно, Джастін не володіє надздібностями, просто на ньому були ремені безпеки, які утримували його. Використання сценічного оформлення — цікавий вибір. Журналісти припускають, що виступ співака, можливо, був натхненний одним із найзнаковіших виступів Каньє Веста. Під час свого туру Life Of Pablo 2016 року репер відмовився від максималізму інших артистів і провів усе своє шоу на рухомій платформі, підвішеній у повітрі. Як і у випадку з Тімберлейком, Вест також нахилявся та переміщався по арені, хоча його платформа була тоншою та менш ефектною.

Тімберлейк використовував платформу кілька разів протягом усього виступу на додаток до традиційніших частин свого сценічного шоу, в яких він співав на головній сцені зі своєю групою. Платформа мала відеодисплеї з кількох боків, і Тімберлейк проєктувався на неї, коли він стояв вертикально.

"Візуалізація на Forget Tomorrow Tour була приголомшливою", — зазначив один із відвідувачів концерту. "Спостерігати за тим, як Джастін Тімберлейк робить цей трюк, було доволі шалено", — додав інший фанат у мережі Х. Інший фанат зауважив: "Джастін Тімберлейк ще раз доводить, що він артист. Я не знаю, що сказати всім, хто його ненавидить".

Співак і автор пісень гастролює на підтримку свого останнього альбому Everything I Thought I Was, який він випустив у березні. Платівка отримала лише неоднозначні відгуки й досягла четвертої позиції в чарті альбомів Billboard 200, що є його найнижчою позицією на сьогодні.

Нагадаємо, 4 березня Джастін Тімберлейк на тлі чуток про розлучення звернувся до дружини. Після виходу мемуарів колишньої дівчини музиканта Брітні Спірс ходили чутки, що в шлюбі Тімберлейка почалися серйозні проблеми.