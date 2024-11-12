У Фінляндії хочуть відібрати у соратників Путіна "Гельсінкі Арену"

"Гельсінкі Ареною" володіють російські бізнесмени Геннадій Тимченко і Роман Ротенберг. З 2022 року вона не функціонує.

Місто Гельсінкі ініціює примусове захоплення найбільшої спортивно-розважальної арени фінської столиці у її російських власників, які перебувають під санкціями. Про це повідомила виконавча рада фінської столиці, пише Reuters.

"Гельсінкі Арена" у 2012 році

"Гельсінкі Арену", або Hartwall Arena, великий концертний майданчик і хокейну арену, було закрито з 2022 року через санкції, запроваджені проти російських інвесторів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну того ж року.

Минулого року Гельсінкі заявили, що російсько-фінським бізнесменам Геннадію Тимченку і Роману Ротенбергу, які контролюють компанію, що володіє ареною, загрожує експропріація, якщо вони добровільно не продадуть власність.

На початку вересня "Гельсінкі Арену" було відключено від електрики, води та опалення, повідомляє фінська телекомпанія Yle.

До санкцій арену використовував хокейний клуб "Йокеріт" із Гельсінкі. Однак 2022 року, після виходу з російської хокейної ліги, команда покинула арену і поступово вивезла все обладнання.

Міністерство закордонних справ Фінляндії зробило у вересні виняток і дозволило Фінському хокейному союзу, що володіє офісами в цій будівлі, оплатити прострочені рахунки за електроенергію. Однак у союзі відмовилися, заявивши, що це було б лише тимчасовим рішенням.

Федерація хокею Росії (ФХР), віце-президентом якої є Ротенберг, і підконтрольна Тимченку компанія Volga Group не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію.

Міська рада заявила в понеділок увечері, що проведення експропріації необхідне для того, щоб зупинити руйнування будівлі і не допустити шкоди репутації Фінляндії через неможливість проведення великих міжнародних заходів.

Місто додало, що цей процес може зайняти роки і потребуватиме дозволу від уряду та компенсації власникам.

Влада столиці 2023 року підрахувала, що готелі, ресторани та інші підприємства втрачають до 400 мільйонів євро (425,24 мільйона доларів США) доходу на рік, поки арена простоює.

Усі активи Тимченка в Євросоюзі заморожено, тоді як Ротенберг перебуває під санкціями США, запровадженими проти його батька Бориса і дядька Аркадія, а також їхніх сімей за тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, торік Фокус писав про те, як російські підприємці Борис і Аркадій Ротенберги успішно обходять запроваджені проти них 2014 року західні санкції, зберігаючи свої російські та зарубіжні активи.