В Финляндии хотят отобрать у соратников Путина "Хельсинки Арену"

"Хельсинки Ареной" владеют российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. С 2022 года арена не функционирует.

Город Хельсинки инициирует принудительный захват крупнейшей спортивно-развлекательной арены финской столицы у ее российских владельцев, которые находятся под санкциями. Об этом сообщил исполнительный совет финской столицы, пишет Reuters.

"Хельсинки Арена" в 2012 году

"Хельсинки Арена", или Hartwall Arena, крупная концертная площадка и хоккейная арена, была закрыта с 2022 года из-за санкций, введенных против российских инвесторов после полномасштабного вторжения России в Украину в том же году.

В прошлом году Хельсинки заявили, что российско-финским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, контролирующим компанию, владеющую ареной, грозит экспроприация, если они добровольно не продадут собственность.

В начале сентября "Хельсинки Арена" была отключена от электричества, воды и отопления, сообщает финская телекомпания Yle.

До санкций арену использовал хоккейный клуб "Йокерит" из Хельсинки. Однако в 2022 году, после выхода из российской хоккейной лиги, команда покинула арену и постепенно вывезла все оборудование.

Министерство иностранных дел Финляндии сделало в сентябре исключение и позволило Финскому хоккейному союзу, владеющей офисами в этом здании, оплатить просроченные счета за электроэнергию. Однако в союзе отказались, заявив, что это было бы лишь временным решением.

Федерация хоккея России (ФХР), вице-президентом которой является Ротенберг и подконтрольная Тимченко компания Volga Group не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Городской совет заявил в понедельник вечером, что проведение экспроприации необходимо для того, чтобы остановить разрушение здания и не допустить ущерба репутации Финляндии из-за невозможности проведения крупных международных мероприятий.

Город добавил, что этот процесс может занять годы и потребует разрешения от правительства и компенсации владельцам.

Власти столицы в 2023 году подсчитали, что гостиницы, рестораны и другие предприятия теряют до 400 миллионов евро (425,24 миллиона долларов США) дохода в год, пока арена простаивает.

Все активы Тимченко в Евросоюзе заморожены , в то время как Ротенберг находится под санкциями США, введенными против его отца Бориса и дяди Аркадия, а также их семей за их тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в прошлом году Фокус писал о том, как российские предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги успешно обходят введенные против них в 2014 году западные санкции, сохраняя свои российские и зарубежные активы.