Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно появились на хоккейном матче в Ванкувере

Герцог Сассекский даже забросил первую шайбу, так же как это делала его бабушка, покойная королева Елизавета, два десятка лет назад.

Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно появились на хоккейном матче в канадском Ванкувере. И герцог Сассекский забросил первую шайбу – точно так же, как это сделала королева два десятилетия назад – а затем пара танцевала под Simple Minds. Об этом пишет Daily Mail.

Пара наблюдала за тем, как "Ванкувер Кэнакс" обыграли "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 3:1 из VIP-ложи на "Роджерс Арене".

Принц Гарри и Меган Маркл на хоккейном матче в Ванкувере

Когда "Кэнакс" выиграли матч, Гарри вскочил, а Меган поставила свой бокал с вином, чтобы веселым танцем отпраздновать победу под хит Simple Minds "Don't You Forget About Me".

Принц Гарри и Меган Маркл на хоккейном матче в Ванкувере Фото: Getty Images

Компанию им составил Маркус Андерсон, друг Меган из Торонто, с которым она познакомилась, когда снималась в "Форс-мажорах". Именно Маркус помог организовать ее первое свидание с Гарри в Лондоне. Его иногда описывают как второго по важности мужчину в ее жизни после ее британского мужа.

В VIP-ложе также присутствовали местные лидеры коренных народов, премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби и министр туризма, искусства, культуры и спорта региона Лана Пофэм.

А принц Гарри, забросив первую шайбу, сделал то же, что сделала его бабушка, королева Елизавета, 21 год назад, когда в 2002 году играли те же команды. Тогда королева совершала 11-дневный тур по Канаде в честь своего золотого юбилея.

Принц Гарри на хоккейном матче в Ванкувере Фото: Getty Images

Сейчас герцог и герцогиня Сассекские находятся в Канаде, работая над продвижением следующих Игр непокоренных, которые пройдут в Ванкувере и Уистлере в феврале 2025 года. Их визит состоялся через неделю после того, как инсайдер сообщил, что проект принца Гарри переживает нелегкие времена, после того, как двух высокопоставленных руководителей уволили "без видимой причины".

Спортивная прогулка Сассексов состоялась через несколько дней после неожиданного прибытия Меган на мероприятие Variety Power Of Women в Лос-Анджелесе, чтобы отметить достижения женщин в сфере развлечений.

Тогда бывшая актриса "Форс-мажоров" сказала, что она "взволнована" возвращением в индустрию развлечений с Archewell Productions и "действительно гордится" проектами, которые они создали на данный момент, включая документальные сериалы "Гарри и Меган" и "Сердце непокоренного".

Также она сообщила, что у нее с мужем в планах много новых интересных проектов.

"Я не могу дождаться, когда мы сможем объявить о них, но я просто очень горжусь тем, что мы создаем. Моему мужу это тоже нравится, и это очень весело", — заявила Меган.

Эксперты считают, что шквал выступлений Меган и Гарри — это пиар-тактика, направленная на поиск прибыльной работы и создание нового ажиотажа вокруг их бренда.