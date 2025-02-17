Хоккеисты сборных США и Канады устроили драки на льду из-за ненависти к Трампу (видео)

Игроки обеих команд начинали схватки между собой сразу после того, как судьи бросали шайбы на лед. Каждый раз в драке участвовали разные игроки, которых не разнимали, пока они не падали на лед.

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Ненависть к президенту США Дональду Трампу привела к дракам между игроками во время хоккейного матча США — Канада. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале SPORTSNET.

На видео видно, как минимум 3 раза сразу после того, как судьи вбрасывали шайбу на каток между разными игроками завязывались драки.

Сам матч проходил в Монреале, Канада. Как отмечают журналисты Daily Star, канадские болельщики освистали гимн США перед началом хоккейного матча, что привело к высокому напряжению на льду и дракам.

"Толпы, освистывающие гимн США, стали привычным явлением на многих канадских спортивных мероприятиях после начала угрозы торговой войны между двумя североамериканскими странами", — говорится в материале издания.

Отметим, что Трамп угрожал ввести 25-процентные тарифы на большинство канадского импорта, еще 10% — на канадскую нефть, природный газ и электроэнергию. Джастин Трюдо договорился об отсрочке тарифов.

Сам скандальный матч завершился победой США со счетом 3:1.

Напомним, в декабре 2024 года Трамп предложил Канаде стать 51 штатом США.

Уже в январе Трамп поделился неожиданными картами, на которых присоединил Канаду к США.