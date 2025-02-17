Хокеїсти збірних США та Канади влаштували бійки на льоду через ненависть до Трампа (відео)

Гравці обох команд починали сутички між собою одразу після того, як судді кидали шайби на лід. Кожного разу у бійці брали участь різні гравці, яких не розбороняли, доки вони не падали на лід.

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Ненависть до президента США Дональда Трампа призвела до бійок між гравцями під час хокейного матчу США — Канада. Відповідне відео оприлюднене на YouTube-каналі SPORTSNET.

На відео видно, як щонайменше 3 рази одразу після того, як судді вкидали шайбу на каток між різними гравцями зав'язувались бійки.

Сам матч проходив у Монреалі, Канада. Як зазначають журналісти Daily Star, канадські вболівальники освистали гімн США перед початком хокейного матчу, що призвело до високої напруги на льоду та бійок.

"Натовпи, що освистують гімн США, стали звичним явищем на багатьох канадських спортивних заходах після початку загрози торговельної війни між двома північноамериканськими країнами", — йдеться у матеріалі видання.

Зазначимо, що Трамп погрожував запровадити 25-відсоткові тарифи на більшість канадського імпорту, ще 10% — на канадську нафту, природний газ та електроенергію. Джастін Трюдо домовився про відтермінування тарифів.

Сам скандальний матч завершився перемогою США з рахунком 3:1.

Нагадаємо, в грудні 2024 Трамп запропонував Канаді стати 51 штатом США.

Вже у січні Трамп поділився несподіваними картами, на яких приєднав Канаду до США.