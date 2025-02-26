Трансгендерна дочка Ілона Маска накинулася на свого діда

Вів'єн часто використовує соцмережі для критики своїх родичів. Найбільше від неї дістається Ілону Маску, а також її діду Ерролу.

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20-річна Вівіан, тренсгендерна дочка техномагната Ілона Маска, назвала свого діда Еррола Маска расистом. Щоправда, потім вона видалила твіти, але їхні скріни потрапили в мережу, пише Daily Mail.

Дівчина розкритикувала Еррола після того, як він назвав Ілона поганим батьком у недавньому випуску подкасту Wide Awake. В інтерв'ю Маск-старший також стверджував, що син Ілона помер, тому що провів "занадто багато часу" під наглядом нянь. Невада, який помер від синдрому раптової дитячої смерті (СРДС) у віці всього 10 тижнів у 2002 році, була першою дитиною Маска і його дружини Джастін.

"Якщо Ілон це почує, він мене пристрелить або що-небудь на кшталт цього. Але в будь-якому разі, я так думаю. Вони були занадто багаті, [мали] занадто багато нянь… потім у нього було п'ятеро дітей від однієї жінки – п'ятеро синів, яких виростили, у кожного була своя няня. Ви мене розумієте? Коли вони розлучилися, нянь було шість із цього боку і шість із того боку. Так що це була дійсно дивна ситуація", – зазначив він. Еррол також стверджував, що Маск "ніколи не проводив часу зі своїми дітьми.

Еррол Маск Фото: Ma Ndaba/X

Пізніше чоловік заявив, що його зауваження були "вирвані з контексту". Він заявив, що вони з Ілоном завжди були в "хороших стосунках". Однак Вівіан виправдання діда не вразили. Вона заявила своїм більш ніж 140 000 передплатників, що він "повний й***ий психопат і 99% того, що він говорить, – повна нісенітниця".

Дівчина затаврувала Еррола, якого вона не називає на ім'я, "расистом" і "буквальним чистильником", перш ніж розкритикувати журналістів за те, що вони взагалі поділилися його історією.

"Якщо є хтось, у кого є діти від його падчерки, хто вбив людей і хто є й***им расистом (поряд із багатьма іншими речами, які я не можу сказати публічно), можливо, не давайте їм й***ну платформу і, можливо, не повторюйте те, що вони сказали. Мені все одно, що він сказав, мені все одно, що він думає", – додала вона.

Вівіан часто використовує соціальні мережі, щоб висловити своє невдоволення сім'єю Маск. Вона не стрималася у своїй останній онлайн-атаці, пославшись на спірні моменти з минулого Еррола, щоб прояснити, про кого саме йшлося.

"Я збираюся зробити це якомога більш розпливчастим, тому що я знаю, що у мене велика платформа, і не хочу випадково посилити голос буквального грумера", – написала вона, перш ніж зазначити, що ситуацію "потрібно вирішити".

Авторка згадала про сумнозвісний шлюб Еррола з його колишньою падчеркою Яною Безуйденхаут у 1990-х роках, у якому народилися двоє дітей. Вона також стверджувала, що Еррол "вбивав людей", мабуть, посилаючись на звинувачення в ненавмисному вбивстві, пред'явлені йому внаслідок перестрілки з трьома ймовірними зловмисниками в його орендованому будинку в Йоганнесбурзі 1998 року.

Еррол, виправданий за всіма звинуваченнями, стверджував, що "він ніколи навмисно не погрожував і не завдавав шкоди будь-кому".

Раніше Фокус писав, чому Вівіан хоче виїхати зі США.