Батько Ілона Маска заявив, що дружина Барака Обами — чоловік: деталі (відео)

Відповідна теорія змови виникла з жартів стендаперки Джоан Ріверс у 2014 році. Її неодноразово було розвінчало багатьма ЗМІ, однак вона залишається досі популярною серед ультраправих США.

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Батько американського бізнесмена Ілона Маска — Еррол Маск заявив, що вважає дружину 44-го президента США Барака Обами чоловіком. Про це він сказав в інтерв'ю Джошуа Рубіну в подкасті "Wide Awake Podcast".

Пан Маск ствердно відповів на запитання ведучого, чи вважає він Мішель Обаму чоловіком, після чого навів дуже дивну аргументацію, а згодом відверто образив колишню першу леді США.

"Звісно, а ви що не знали?" — відверто сказав Маск-старший, почавши далі наводити свої аргументи.

Далі батько Маска сказав, що Мішель Обама "є чоловіком" і на те є докази, де вона нібито була в спортивному костюмі, і там начебто виднівся чоловічий статевий орган.

"У неї є фотографії в спортивних костюмах, де видно її 9-дюймовий член, що звисає вниз… як ще одна нога!" — додав Еррол.

Водночас американські ЗМІ повідомляють, що Маск-старший знову розповсюджував стару теорію змови, яка стала вірусною у 2014 році. Саме тоді відома стендаперка Джоан Ріверс пожартувала про стать колишньої першої леді та підколювала президента Барака Обаму в тому, що він "гей".

"Ріверс померла 4 вересня 2014 року внаслідок пошкодження головного мозку через ускладнення після операції. Попри інсинуації Еррола Маска, немає жодних доказів того, що її коментарі якимось чином причетні до цього. Цю теорію неодноразово розвінчували, але вона продовжує циркулювати в ультраправих колах", — пишуть журналісти.

Відомо, що Барак та Мішель Обама почали зустрічатися в 1989 році, коли працювати разом в одній юридичній компанії. Через три роки вони одружилися, а в пари народилося двоє доньок — 26-річна Малія та 23-річна Саша.

Раніше стало відомо, що Байдена запідозрили в імітації деменції заради перемоги Трампа. Причиною нової теорії змови стало одне з останніх відео з виступом 46-го президента США.

Згодом повідомлялося, що фанати теорій змов вважають нещодавню авіакатастрофу у Вашингтоні невипадковою. Дехто впевнений, що зіткнення гелікоптера Black Hawk із літаком American Airlines було навмисним, бо "військові гелікоптери не врізаються в літаки".