Отец Илона Маска заявил, что жена Барака Обамы — мужчина: детали (видео)

Соответствующая теория заговора возникла из шуток стендапера Джоан Риверс в 2014 году. Она неоднократно была развенчана многими СМИ, однако остается до сих пор популярной среди ультраправых США.

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Отец американского бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск заявил, что считает жену 44-го президента США Барака Обамы мужчиной. Об этом он сказал в интервью Джошуа Рубину в подкасте "Wide Awake Podcast".

Господин Маск утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он Мишель Обаму мужчиной, после чего привел очень странную аргументацию, а затем откровенно оскорбил бывшую первую леди США.

"Конечно, а вы что не знали?" — откровенно сказал Маск-старший, начав дальше приводить свои аргументы.

Далее отец Маска сказал, что Мишель Обама "является мужчиной" и на то есть доказательства, где она якобы была в спортивном костюме, и там вроде бы виднелся мужской половой орган.

"У нее есть фотографии в спортивных костюмах, где видно ее 9-дюймовый член, свисающий вниз... как еще одна нога!" — добавил Эррол.

В то же время американские СМИ сообщают, что Маск-старший снова распространял старую теорию заговора, которая стала вирусной в 2014 году. Именно тогда известная стендаперша Джоан Риверс пошутила о поле бывшей первой леди и подкалывала президента Барака Обаму в том, что он "гей".

"Риверс умерла 4 сентября 2014 года в результате повреждения головного мозга из-за осложнений после операции. Несмотря на инсинуации Эррола Маска, нет никаких доказательств того, что ее комментарии каким-то образом причастны к этому. Эту теорию неоднократно развенчивали, но она продолжает циркулировать в ультраправых кругах", — пишут журналисты.

Известно, что Барак и Мишель Обама начали встречаться в 1989 году, когда работать вместе в одной юридической компании. Через три года они поженились, а у пары родилось две дочери — 26-летняя Малия и 23-летняя Саша.

Ранее стало известно, что Байдена заподозрили в имитации деменции ради победы Трампа. Причиной новой теории заговора стало одно из последних видео с выступлением 46-го президента США.

Впоследствии сообщалось, что фанаты теорий заговоров считают недавнюю авиакатастрофу в Вашингтоне неслучайной. Некоторые уверены, что столкновение вертолета Black Hawk с самолетом American Airlines было преднамеренным, потому что "военные вертолеты не врезаются в самолеты".