Фанаты теории заговора считают, что авиакатастрофа в Вашингтоне не была случайной (видео)

Некоторые уверены, что столкновение вертолета Black Hawk с самолетом American Airlines было преднамеренным, потому что "военные вертолеты не врезаются в самолеты".

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Сторонники теории заговора выдвигают необоснованные заявления о том, что смертельная катастрофа в Вашингтоне, в результате которой армейский вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines была спланированной, так как на борту мог быть кто-то, кого "хотели убить". Власти пока не сообщают подробностей, а только то, что из реки Потомак извлекли 30 тел. В соцсетях уверены, что власти скрывают важную информацию. Об этом пишет Daily Mail.

Военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines

Рейс 5342 компании American Airlines, следовавший из Уичито, штат Канзас, приближался к Национальному аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне около 9 часов вечера 29 января, когда военный вертолет Black Hawk и самолет столкнулись в воздухе, после чего оба упали в реку Потомак.

На борту самолета находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, а на борту вертолета находились трое солдат, совершавших "учебный полет". Армия сообщила Fox News, что вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находились трое солдат, принадлежал "роте Bravo, 12-му авиационному батальону, с армейского аэродрома Дэвисон, Форт-Белвуар" и выполнял "учебный полет".

Спасатели, работающие на замерзшей реке Потомак, извлекли из-под обломков самолета не менее 27 тел и одно из вертолета.

Министерство армии и обороны начало расследование авиакатастрофы, поскольку многие задаются вопросом, как самолет с современной технологией предотвращения столкновений и находящимися поблизости диспетчерами мог столкнуться с военным самолетом над столицей США.

Сторонники теории заговора бросились в социальные сети, чтобы возложить неподтвержденную вину на правительство США, предположив, что столкновение, должно быть, было преднамеренным, поскольку "военные вертолеты не врезаются в самолеты".

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Некоторые утверждают, что вертолет, по-видимому, "преследовал самолет Bombadier", когда тот приближался для посадки, сравнивая эту сцену с "убийством в стиле 1970-х годов".

Другие потребовали сообщить "кто был на борту того пассажирского самолета", предположив, что инцидент был "целенаправленным ударом".

Сторонники теории заговора назвали ужасную катастрофу "подозрительной", утверждая, что подготовленные пилоты должны были знать, как действовать в подобной ситуации.

"Эта авиакатастрофа такая странная… что-то не так. У Blackhawk не сработала сигнализация, трое солдат не видят чертов коммерческий самолет? Армейский летчик, который не понимает, как летать вблизи аэропорта? Даже если он учебный? Да, это плохо пахнет", — заявляют в соцсетях.

А главным доводом сторонников теории заговора стало утверждение, что "вертолеты не врезаются в самолеты", а "самолеты не врезаются в вертолеты".

"Мне кажется, это сделано намеренно. Посмотрите этот клип, особенно замедленную съемку: самолет заходит на посадку, а вертолет заходит слева и влетает прямо в него", — прокомментировал один из пользователей Instagram видео столкновения.

Другой добавил: "С ума сойти, как это вообще произошло. Вертолеты так легко маневрируют по сравнению с самолетом, на видео кажется, что он влетает прямо в самолет, не пытаясь повернуть".

Десятки пользователей социальных сетей потребовали предоставить более подробную информацию о находившихся на борту самолета людях, безосновательно утверждая, что "была замешана более масштабная интрига".

Что известно об авиакатастрофе в Вашингтоне

Власти не сообщили, сколько людей погибло в результате аварии, но предположили, что выживших может не быть. Это первая крупная катастрофа коммерческого самолета в США за 16 лет.

По данным Федерации фигурного катания США, на борту самолета находились несколько спортсменов, тренеров и официальных лиц, а официальные лица в Москве подтвердили, что на борту самолета находились супружеская пара из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, выигравшие в 1994 году титул чемпионов мира в парном катании.

Президент Дональд Трамп в официальном заявлении сказал, что он был "полностью проинформирован", и добавил, что если есть жертвы, "да благословит Бог их души". Но обрушился с критикой в адрес управления воздушным движением.

Спасатели работают на реке Потомак на месте падения самолета и вертолета Фото: Getty Images

"Самолет шел по идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Это ясная ночь, огни на самолете горели! Почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, а спросила, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. Очень плохо!" — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Стоит отметить, что воздушное пространство вокруг Вашингтона переполнено: самолеты пролетают низко над городом, чтобы приземлиться в аэропорту имени Рейгана, а вертолеты — военные, гражданские и с высокопоставленными политиками или должностными лицами — кружат и днем, и ночью.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

В этом же аэропорту в январе 1982 года произошла смертельная катастрофа, когда самолет Boeing 737 авиакомпании Air Florida Flight 90 взлетел, но быстро упал, врезался в мост на 14-й улице и провалился сквозь лед в реку Потомак. Погибло 78 человек.

Последняя крупная авиакатастрофа со смертельным исходом в США произошла в 2009 году, когда самолет Continental Flight 3407, следовавший из Нью-Джерси в Буффало, штат Нью-Йорк, потерпел крушение, в результате чего погибли все 49 человек, находившихся на борту.

Министр обороны США Пит Хегсет обратился к американскому народу после смертельного столкновения самолета American Airlines и армейского вертолета возле Национального аэропорта имени Рейгана. Хегсет заявил, что крушение произошло, когда Black Hawk совершал ежегодный учебный полет.

"Это был довольно опытный экипаж, и он проводил обязательный ежегодный ночной полет. Мы ожидаем, что расследование быстро определит, находился ли самолет в квартале на нужной высоте во время инцидента — сказал Хегсет.

Министр транспорта Шон Даффи, который был приведен к присяге за несколько часов до авиакатастрофы, отметил, что столкновение произошло ясной ночью, и что и самолет, и вертолет двигались по "стандартным" траекториям. Он сообщил, что столкновение самолета и вертолета можно было предотвратить.

Напомним, американский фигурист Джон Маравилл мог погибнуть в авиакатастрофе, которая произошла в Вашингтоне. Но его не пустили на борт самолета из-за слишком большой собаки, которую он взял с собой.