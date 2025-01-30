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Мир

На борту лайнера, разбившегося в США, летели российские фигуристы: список росСМИ

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Фото: Скриншот | В авиакатастрофе возле аэропорта Рональда Рейгана могли погибнуть россияне

17 спортсменов и тренеров российского происхождения летели с соревнований в США и погибли в авиакатастрофе рядом с Вашингтоном, написали российские журналисты. Среди жертв — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года.

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На борту самолета Bombardier CRJ70, который выполнял рейс American Airlines из Канзаса в Вашингтон, могли находиться российские граждане и дети российских эмигрантов. Пострадавшие — фигуристы спортивной команды Ashburn Ice Hous, которые участвовали в чемпионате США. Имена возможных жертв опубликовало росСМИ MASH.

В росСМИ привели заявление спортивного агента Ари Закаряна. Именно он сообщил, что на борту лайнера American Airlines находились около 14 спортсменов и тренеров российской школы фигурного катания. Кроме того, тогда же сообщили об одном человеке, который спасся, потому что его не пустили на самолет. Называют имя Джона Марвила, который написал об этом в соцсетях: подтверждение пока не отыскалось.

Предварительный список фигуристов, которые могли быть на борту — россиян и детей российских мигрантов, американцев:

  1. Евгения Шишкова;
  2. Вадим Наумов (вместе с Шишковой выиграл чемпионат мира 1994 года);
  3. Инна Волянская, тренер, которая работала в команде Ashburn Ice Hous в Вирджинии;
  4. Эндрю Торгашев;
  5. Максим Наумов;
  6. Алиса Ефимова;
  7. Михаил Митрофанов;
  8. Кэти Макбет;
  9. Даниил Паркман;
  10. Кристина Каррейра;
  11. Энтони Пономаренко;
  12. Алексей Щепетов;
  13. Аннабель Морозова;
  14. Артем Маркелов;
  15. Антон Спиридонов;
  16. Даниил Савельев;
  17. Джеффри Чен.

В списке возможных пострадавших — фигуристы, которые принимали участие в чемпионате США 2025 года.

Официального подтверждения от американских властей пока нет — спасательные работы продолжаются, написало медиа CBS News. Впоследствии появилось заявление ТАСС относительно одного человека из списка. Источники журналистов сообщили, что на борту не было Аннабель Морозовой.

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Авиакатастрофа США — информация об Аннабель Морозовой
Фото: Из открытых источников

Авиакатастрофа США — что произошло 30 января

В ночь на 30 января медиа сообщили об авиакатастрофе США, которая произошла рядом с аэропортом Рональда Рейгана в Вашингтоне. На видео с места событий видно столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ70 с, как впоследствии выяснилось, военным вертолетом UH-60 Black Hawk. После столкновения оба судна упали в реку Потомак, температура воды в которой на тот момент составляла 1,6 градусов. По предварительным данным, на борту самолета находилось 64 человека, в вертолете — трое, без офицерского состава. На место падения прибыло около 300 спасателей, извлекли из воды первые 18 тел.

Между тем в сети появились новые кадры авиакатастрофы лайнера, который летел из города Уичита (Wichita) в Вашингтон. На видео видно, как в ночном небе над аэропортом вспыхнул огненный шар. Также портал LiveATC опубликовал фрагмент переговоров диспетчеров и пилотов вертолета. Как выяснилось, диспетчеры уточнили, видят ли пилоты самолет, но после подтверждения визуального контакта не было команды перейти на другую высоту. На кадрах с радара видно две отметки, которые сначала движутся как будто параллельно друг другу, а потом в какой-то момент одна из них, вероятно, самолет, резко изменила курс. На событие отреагировал президент США Дональд Трамп: выразил соболезнования и заявил, что важно провести расследование и выяснить, что на самом деле произошло.

Напоминаем, 29 января издание Live Science сообщило о рекорде скорости пассажирского самолета, который втрое превысил скорость звука.