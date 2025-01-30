Достали из воды 18 тел: в США самолет с 64 пассажирами на борту столкнулся с армейским вертолетом

За несколько минут до приземления авиадиспетчеры дали разрешение на приземление самолета на более короткую взлетно-посадочную полосу 33 на Reagan National. Сейчас лодки ищут пассажиров в реке Потомак.

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Пассажирский самолет с 64 людьми на борту врезался в военный вертолет во время посадки в аэропорту Рейгана вблизи округа Колумбия. После столкновения оба средства упали в реку Потомак. Об этом пишет издание CNN.

Самолет, рейс 5342 American Airlines с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, вылетел из Вичиты, штат Канзас. По словам официальных лиц, на борту вертолета, который совершал тренировочный полет, находились трое военных.

Из-за авиакатастрофы в Национальном аэропорту имени Рейгана приостановлены все взлеты и посадки.

Сейчас лодки ищут пассажиров в реке Потомак возле Вашингтонского национального аэропорта Рональда Рейгана. Уже известно, что из воды достали 18 тел.

Президент Дональд Трамп сказал, что он был "полностью проинформирован об этой ужасной аварии", и, говоря о пассажирах, добавил: "Пусть Бог благословит их души".

Федеральное авиационное управление сообщило, что катастрофа произошла около 21:00 29 января. Это произошло в одном из самых жестко контролируемых воздушных пространств в мире, чуть более трех миль к югу от Белого дома и Капитолия.

За несколько минут до приземления авиадиспетчеры дали разрешение на приземление самолета на более короткую взлетно-посадочную полосу 33 на Reagan National. Сайты отслеживания полетов показали, что самолет скорректировал свой заход на новую взлетно-посадочную полосу.

Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, виден ли прибывающий самолет. Диспетчер сделал еще один радиозвонок вертолету. Через несколько секунд два борта столкнулись.

Радиотранспондер самолета прекратил передачу примерно на 2400 футов от взлетно-посадочной полосы, примерно над серединой реки.

Видео с камеры наблюдения в центре Кеннеди неподалеку показало два набора огней, соответствующих самолетам, которые, казалось, объединяются в огненный шар.

Напомним, что в Бразилии разбился самолет с пассажирами на борту. На борту находиться 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Авиакатастрофа произошла в окрестностях Капелла в Бразилии.