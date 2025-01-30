На борту лайнера, що розбився в США, летіли російські фігуристи: список росЗМІ

17 спортсменів та тренерів російського походження летіли зі змагань у США і загинули у авіакатастрофі поруч з Вашингтоном, написали російські журналісти. Серед жертв — чемпіони світу з фігурного катання 1994 року.

Related video

На борту літака Bombardier CRJ70, який виконував рейс American Airlines з Канзасу у Вашингтон, могла перебувати російські громадяни та діти російських емігрантів. Постраждалі — фігуристи спортивної команди Ashburn Ice Hous, які брали участь у чемпіонаті США. Імена можливих жертв опублікувало росЗМІ MASH.

У росЗМІ навели заяву спортивного агента Арі Закаряна. Саме він повідомив, що борту лайнера American Airlines перебували близько 14 спортсменів і тренерів російської школи фігурного катання. Крім того, тоді ж повідомили про одну людину, яка врятувалась, бо її не пустили на літак. Називають ім'я Джона Марвіла, який написав про це у соцмережах: підтвердження поки не відшукалось.

Попередній список фігуристів, які могли бути на борту — росіян та дітей російських мігрантів, американців:

Євгенія Шишкова; Вадим Наумов (разом з Шишковою виграв чемпіонат світу 1994 року); Інна Волянська, тренерка, яка працювала в команді Ashburn Ice Hous у Вірджинії; Ендрю Торгашев; Максим Наумов; Аліса Єфімова; Михайло Митрофанов; Кеті Макбет; Данило Паркман; Христина Каррейра; Ентоні Пономаренко; Олексій Щепетов; Аннабель Морозова; Артем Маркелов; Антон Спиридонов; Данило Савельєв; Джеффрі Чен.

У списку можливих постраждалих — фігуристи, які брали участь у чемпіонаті США 2025 року.

Офіційного підтвердження від американської влади поки що немає — рятувальні роботи тривають, написало медіа CBS News. Згодом з'явилась заява ТАСС щодо однієї людини зі списку. Джерела журналістів повідомили, що на борту не було Аннабель Морозової.

Авіакатастрофа США - інформація про Аннабель Морозову Фото: З відкритих джерел

Авіакатастрофа США — що сталось 30 січня

В ніч на 30 січня медіа повідомили про авіакатастрофу США, яка сталась поруч з аеропортом Рональда Рейгана у Вашингтоні. На відео з місця подій видно зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ70 з, як згодом з'ясувалось, військовим вертольотом UH-60 Black Hawk. Після зіткнення обидва судна упали у річку Потомак, температури води у якій на той момент складала 1,6 градусів. За попередніми даними, на борту літака перебувало 64 людей, у вертольоті — троє, без офіцерського складу. На місце падіння прибуло близько 300 рятувальників, витягнули з вроди перші 18 тіл.

Тим часом у мережі з'явились нові кадри авіакатастрофи лайнера, який летів з міста Вічіта (Wichita) у Вашингтон. На відео видно, як у нічному небі над летовищем спалахнула вогняна куля. Також портал LiveATC опублікував фрагмент переговорів диспетчерів та пілотів вертольота. Як з'ясувалось, диспетчери уточнили, чи бачать пілоти літак, але після підтвердження візуального контакту не було команди перейти на іншу висоту, щоб нещастя. На кадрах з радара видно дві позначки, які спершу рухаються наче паралельно одна одній, а потім в якусь мить одна з них, ймовірно, літак, різко зміню курс. На подію відреагував президент США Дональд Трамп: висловив співчуття та заявив, що важливо провести розслідування та з'ясувати, що насправді сталось.

Нагадуємо, 29 січня видання Live Science повідомило про рекорд швидкості пасажирського літака, який утричі перевищив швидкість звуку.