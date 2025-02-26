Трансгендерная дочь Илона Маска набросилась на своего деда

Вивьен часто использует соцсети для критики своих родственников. Больше всего от нее достается Илону Маску, а также ее деду Эрролу.

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20-летняя Вивиан, тренсгендерная дочь техномагната Илона Маска, назвала своего деда Эррола Маска расистом. Правда, потом она удалила твиты, но их скрины попали в сеть, пишет Daily Mail.

Девушка раскритиковала Эррола после того, как он назвал Илона плохим отцом в недавнем выпуске подкаста Wide Awake. В интервью Маск-старший также утверждал, что сын Илона умер, потому что провел "слишком много времени" под присмотром нянь. Невада, который умер от синдрома внезапной детской смерти (СВДС) в возрасте всего 10 недель в 2002 году, была первым ребенком Маска и его жены Джастин.

"Если Илон это услышит, он меня пристрелит или что-нибудь в этом роде. Но в любом случае, я так думаю. Они были слишком богаты, [имели] слишком много нянь… затем у него было пятеро детей от одной женщины — пятеро сыновей, которых вырастили, у каждого была своя няня. Вы меня понимаете? Когда они развелись, нянь было шесть с этой стороны и шесть с той стороны. Так что это была действительно странная ситуация", – отметил он. Эррол также утверждал, что Маск "никогда не проводил время со своими детьми.

Эррол Маск Фото: Ma Ndaba/X

Позже мужчина заявил, что его замечания были "вырваны из контекста". Он заявил, что они с Илоном всегда были в "хороших отношениях". Однако Вивиан оправдания деда не впечатлили. Она заявила своим более чем 140 000 подписчиков, что он "полный е***ый психопат и 99% того, что он говорит, – полная чушь".

Девушка заклеймила Эррола, которого она не называет по имени, "расистом" и "буквальным чистильщиком", прежде чем раскритиковать журналистов за то, что они вообще поделились его историей.

"Если есть кто-то, у кого есть дети от его падчерицы, кто убил людей и кто является е***ым расистом (наряду со многими другими вещами, которые я не могу сказать публично), может быть, не давайте им е***ую платформу и, может быть, не повторяйте то, что они сказали. Мне все равно, что он сказал, мне все равно, что он думает", — добавила она.

Вивиан часто использует социальные сети, чтобы высказать свое недовольство семьей Маск. Она не сдержалась в своей последней онлайн-атаке, сославшись на спорные моменты из прошлого Эррола, чтобы прояснить, о ком именно шла речь.

"Я собираюсь сделать это как можно более расплывчатым, потому что я знаю, что у меня большая платформа, и не хочу случайно усилить голос буквального грумера", – написала она, прежде чем отметить, что ситуацию "нужно решить".

Автор упомянула о печально известном браке Эррола с его бывшей падчерицей Яной Безуйденхаут в 1990-х годах, в котором родились двое детей. Она также утверждала, что Эррол "убивал людей", по-видимому, ссылаясь на обвинения в непредумышленном убийстве, предъявленные ему в результате перестрелки с тремя предполагаемыми злоумышленниками в его арендованном доме в Йоханнесбурге в 1998 году.

Эррол, оправданный по всем по обвинениям, утверждал, что "он никогда намеренно не угрожал и не причинял вреда кому-либо".

Ранее Фокус писал, почему Вивиан хочет уехать из США.