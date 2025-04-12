Меган Маркл угостила свои детей паской, которую принцу Гарри подарили в Украине

Особое пасхальное угощение, подаренное принцу, сделали из зерна, которое собрали с разминированных украинских полей.

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Снимком из сториз герцогини Сассекской поделилась Юлия Свириденко, первый вице-президент и министр экономики Украины.

Меган Маркл подписаласториз: "особый подарок, который папа привез из Украины".

Фото: скриншот

Юлия Свириденко напомнила, что пасочка, которой лакомилась семья принца Гарри в Калифорнии, действительно особенная, ее приготовили бабушки из Сумщины из муки, которую изготовили из зерна, собранного с разминированных полей Украины.

"Ваше Королевское Высочество, хочу выразить искреннюю благодарность за все, что ваша семья делает для Украины, и за то, что вы помогаете нам привлечь внимание мира к гуманитарному разминированию в Украине... Замечательная группа женщин, живущих в приграничной Сумской области, пораженной минами, приготовила этот пасхальный хлеб для вас и вашей семьи. Сегодня они, как и все мы, глубоко тронуты, зная, что на вашем столе будет эта символическая жертва — кулич, изготовленный из муки, собранной с разминированных полей", — написала Свириденко.

Принц Гарри во время визита в Украину Фото: Facebook / Yulia Svyrydenko

Напомним, британский принц Гарри совершил необъявленный визит в Украину в четверг, 10 апреля. Он побывал в центре Superhumans во Львове, где проходят лечение и реабилитацию раненые солдаты ВСУ и гражданские. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.

О визите члена британской королевской семьи объявили лишь после того, как он покинул территорию Украины по соображениям безопасности.

Гарри посетил Superhumans в сопровождении четырех ветеранов, участников "Игр непокоренных" (Invictus Games) — международных спортивных соревнований в паралимпийском стиле, основанных Гарри в 2014 году для участия в спорте пострадавших на войне солдат. Как сообщил представитель герцога, поездка стала частью его постоянной работы по содействию раненым ветеранам.