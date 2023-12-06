Королеву Іспанії Летицію звинуватили у зрадах чоловікові

Імовірний коханець королеви завдав нищівного удару по її репутації.

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Поки весь світ спостерігав за поведінкою британської королівської сім'ї після виходу нової скандальної книги Оміда Скобі, грандіозний скандал вибухнув в іншій монаршій родині Європи. Йдеться про 50-річну королеву Іспанії Летицію. Хайме дель Бурго, давній друг дружини короля Філіпа VI, який згодом одружився з її сестрою, стверджує, що мав романтичні стосунки з Її Величністю. На той час вона вже була одружена з наслідним принцом, який пізніше став королем, пише Telegraph.

За словами дель Бурго, він зустрічався з Летицією до її заміжжя 2004 року і навіть після того, як вона стала членом королівської сім'ї, приблизно з липня 2010 року до кінця 2014 року. Він поділився в соціальних мережах фотографією Летиції, на якій вона явно вагітна. Дочки короля Феліпе і королеви Летиції, Леонор і Софія, народилися в 2005 і 2007 роках.

Чоловік стверджував, що Летиція надіслала йому фотографію, коли у них був роман.

"Любов моя. Я ношу твою пашміну (тепла накидка з тканини). Це як відчувати тебе поруч зі мною. Вона піклується про мене. Захищає мене. Я рахую години, поки ми знову побачимося, кохаю тебе", — йшлося у підписі до фото.

Дель Бурго поділився фото вагітної королеви Летиції Фото: Скриншот

Після того, як пост наробив галасу, дель Бурго видалив його й опублікував нове послання.

"Я не змінюю кому у своїх видалених постах. Я ціную повідомлення від тих, хто зрозумів, що в мене є свої причини. Я не тримаю зла на тих, хто погрожував мене вбити. Я не відчуваю гордості. Але правда така, яка вона є. Я визнаю тільки одного Царя Небесного, і ім'я йому — Ісус із Назарету. Він судитиме мене", — повідомив він.

Фото: Скриншот

Чому про все стало відомо

Чутки про стосунки іспанської королеви з дель Бурго виникли після того, як 53-річний бізнесмен дав інтерв'ю автору нової книжки про його стосунки з королівською родиною. У книзі "Летиція і я" королівського репортера Хайме Пеньяфьєля він стверджує, що королева Летиція сказала йому, що кохає його, коли вони лежали в гамаках біля басейну в королівській резиденції її та Філіпа, Ла Сарсуела. Це спонукало його написати неопубліковану п'єсу англійською мовою під назвою "Гамак".

Дель Бурго також заявив, що секретна служба CNI Іспанії стежила за ним протягом п'яти років і навіть увірвалася в його будинок у Швейцарії. Однак спроби знайти щось не увінчалися успіхом. Усе, що було пов'язано з його стосунками з королевою, — "фотографії, відео, мобільні телефони, текстові повідомлення" — він сховав у банківську скриньку.

Іспанець зізнається, що хотів освідчитися Летиції, яка на той час була ведучою новинних програм іспанського державного телебачення, і тримав обручку в кишені того вечора, коли вона вперше розповіла йому про свої стосунки з Філіпом. У книзі не стверджується, що під час шлюбу Летиції з Філіпом у неї була якась інтрижка, але тепер дель Бурго стверджує зворотне.

Чоловік, який був свідком на весіллі Філіпа і Летиції, додав, що майбутня королева благала його "ніколи не покидати її" в ніч перед весіллям. У 2012 році він одружився з сестрою королеви Тельмою Ортіс, але через два роки пара розлучилася.

Незважаючи на вже викладену в книжці інформацію, Хайме зазначає, що він "не розповів усієї правди".

Дель Бурго, син відомого політика Хайме Ігнасіо дель Бурго, який був президентом регіону Наварра, живе за межами Іспанії, ділить свій час між Швейцарією і Лондоном. У минулому він привернув широкий розголос своїми скаргами на вторгнення преси, коли був одружений з сестрою королеви Летиції. Хайме також потрапив у заголовки газет, коли заявив, що громадськість має повстати й ігнорувати правила ізоляції під час пандемії Covid-19.

Хайме дель Бурго

Реакція на скандал в Іспанії

Королівська сім'я Іспанії відмовилася коментувати останні заяви дель Бурго і книгу Пеньяф'єля, а ось блогери і ЗМІ обурюються в соцмережах. Багато хто пише, що Хайме Пеньяф'єль давно недолюблює Її Величність і зараз дав волю своїй ненависті.

"Хайме дель Бурго каже, що він і Летиція Ортіс були коханцями вдруге, в період з липня 2010 року по кінець 2014 року. Проститутська преса зберігає мовчання. Тепер, якщо ви хочете служити Іспанії проти балканської монархії 1978 року, вам доведеться почати говорити речі, що мають політичне значення", "Хайме дель Бурго. Цей хлопець не може впасти нижче… Ці заяви були передані Хайме Пеньяф'єлю, який, як ми всі знаємо, має смертельну ненависть до Летиції. Усе сходиться. Доводиться відволікати увагу від усіх провалів і гидот продажного ПП. Вони дуже огидні", "Він (Дель Бурго) зустрічається з Хайме Пеньяф'єлем, щоб виблювати книгу. Пеньяф'єль, дуже права людина, класик до глибини душі, який ненавидить королеву Летицію до такої міри, що, якби вони говорили про мене так, я був би в суді 24 години на добу", "Летисія Рейна, я республіканка. І водночас жертва злочину проти приватного життя, заснованого на патріархаті. Хайме дель Бурго бере участь у наклепницькій кампанії разом із Хайме Пеньяф'єлем", — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що в серпні 2023 року королева Летиція відправила старшу дочку на військові навчання.