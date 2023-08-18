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Стиль жизни

Королева Летиция отправила старшую дочь на военные учения (фото)

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Фото: Getty Images | Королева Летиция с дочерью Леонор

Старшая дочь королевской четы Испании, принцесса Леонор, пройдет трехлетнюю военную программу.

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Королева Испании Летиция продемонстрировала стильный брючный костюм на осень 2023 года. Об этом пишет Hola.

Король Филипп и его жена в четверг, 17 августа 2023 года, привезли свою старшую дочь в общевойсковую академию в Арагоне, Испания. 17-летняя принцесса Леонор, которая является наследницей престола и будущей королевой Испании, официально начинает трехлетнюю военную программу, чтобы подготовиться к своему будущему на посту главы государства.

Принцесса Леонор улыбалась, когда прибыла в академию вместе со своими родителями и 16-летней сестрой, принцессой Софией.

55-летний король Филипп выбрал для выхода военную форму, учитывая свою роль генерал-капитана армии, флота и воздушных сил Испании. Между тем его жена, бывшая испанская журналистка, продемонстрировала стильный кремовый костюм и распустила свои волосы.

50-летняя королева Летиция крепко обняла Леонор и наблюдала, как она жмет руку официальному представителю. Попрощавшись с семьей, принцесса Астурийская повезла собственный чемодан к месту регистрации.

Королева Летиция с дочерью Fullscreen
Королева Летиция с дочерью
Фото: Getty Images

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Королевская семья Испании Fullscreen
Королевская семья Испании
Фото: Getty Images

В марте 2023 года Королевский дом Испании объявил, что принцесса Леонор начнет трехлетнюю военную подготовку после окончания Атлантического колледжа UWC в Уэльсе.

Королевская семья Испании Fullscreen
Королевская семья Испании
Фото: Getty Images

Напомним, королева Испании поддержала тренд на Barbiecore.

Также Фокус писал о появлении королевы Летиции с мужем на Майорке.