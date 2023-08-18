Королева Летиция отправила старшую дочь на военные учения (фото)
Старшая дочь королевской четы Испании, принцесса Леонор, пройдет трехлетнюю военную программу.
Королева Испании Летиция продемонстрировала стильный брючный костюм на осень 2023 года. Об этом пишет Hola.
Король Филипп и его жена в четверг, 17 августа 2023 года, привезли свою старшую дочь в общевойсковую академию в Арагоне, Испания. 17-летняя принцесса Леонор, которая является наследницей престола и будущей королевой Испании, официально начинает трехлетнюю военную программу, чтобы подготовиться к своему будущему на посту главы государства.
Принцесса Леонор улыбалась, когда прибыла в академию вместе со своими родителями и 16-летней сестрой, принцессой Софией.
55-летний король Филипп выбрал для выхода военную форму, учитывая свою роль генерал-капитана армии, флота и воздушных сил Испании. Между тем его жена, бывшая испанская журналистка, продемонстрировала стильный кремовый костюм и распустила свои волосы.
50-летняя королева Летиция крепко обняла Леонор и наблюдала, как она жмет руку официальному представителю. Попрощавшись с семьей, принцесса Астурийская повезла собственный чемодан к месту регистрации.
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В марте 2023 года Королевский дом Испании объявил, что принцесса Леонор начнет трехлетнюю военную подготовку после окончания Атлантического колледжа UWC в Уэльсе.
Напомним, королева Испании поддержала тренд на Barbiecore.
Также Фокус писал о появлении королевы Летиции с мужем на Майорке.