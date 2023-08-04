Королева Летиция с мужем посетили мероприятие на Майорке (фото)
Супруги появились на публике в элегантных образах, дополняющих друг друга.
Королева Летиция сияла в стильном летнем платье во время публичного мероприятия на Майорке. Об этом пишет Daily Mail.
50-летняя королева Испании появилась со своим мужем королем Филиппом, чтобы вручить награду на Майорке.
Монаршая персона надела белое сдержанное платье с синим принтом и открытыми плечами. Бывшая журналистка собрала волосы в хвост, когда она прибыла во дворец Маривент в Пальме. На ногах Летиции были белые босоножки на платформе.
Между тем 55-летний король Филипп был в темно-синем костюме в тонкую полоску с белой рубашкой, серебристыми запонками и цветастым галстуком, когда он и его жена смотрели на трофей, выигранный Futsal Palma в Кубке Европейской Лиги чемпионов по мини-футболу.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Пара, которая находится на летних каникулах со своими дочерьми, принцессой Леонор, 17, и Софией, 15, отдохнула от семейных обязанностей, чтобы устроить ужин во дворце для местных властей.
Королевская чета появилась на публике без своих наследниц.
Напомним, королева Летиция поддержала тренд лета 2023 на Barbiecore.
Также Фокус писал об элегантном черно-белом луке королевы Испании.