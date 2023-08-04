Королева Летиція з чоловіком відвідали захід на Майорці (фото)
Подружжя зʼявилося на публіці в елегантних образах, що доповнювали одне одного.
Королева Летиція сяяла у стильній літній сукні під час публічного заходу на Майорці. Про це пише Daily Mail.
50-річна королева Іспанії з'явилася зі своїм чоловіком королем Філіпом, щоб вручити нагороду на Майорці.
Монарша персона одягла білу стриману сукню із синім принтом і відкритими плечима. Колишня журналістка зібрала волосся у хвіст, коли вона прибула до палацу Марівент у Пальмі. На ногах Летиції були білі босоніжки на платформі.
Тим часом 55-річний король Філіп був у темно-синьому костюмі в тонку смужку з білою сорочкою, сріблястими запонками та квітчастою краваткою, коли він і його дружина дивилися на трофей, виграний Futsal Palma в Кубку Європейської Ліги чемпіонів з мініфутболу.
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Пара, яка перебуває на літніх канікулах зі своїми дочками, принцесою Леонор, 17, і Софією, 15, відпочила від сімейних обовʼязків, щоб влаштувати вечерю в палаці для місцевої влади.
Королівське подружжя з'явилося на публіці без своїх спадкоємиць.
Нагадаємо, королева Летиція підтримала тренд літа 2023 на Barbiecore.
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