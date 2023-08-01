Королева Летиция поддержала тренд на Barbiecore (фото)

Королевская семья Испании посетила сады Альфабия.

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50-летняя королева Испании Летиция поддержала тренд на Barbiecore. Об этом пишет Daily Mail.

Супруга испанского монарха и принцессы Леонор, 17, и София, 16, привлекли внимание в ярких платьях, когда они присоединились к королю Филиппу во время посещения живописных садов Альфабия.

Бывшая журналистка поразила ярко-розовым платьем, которое было подтянуто на талии поясом и отличалось V-образным декольте и юбкой.

Королевская персона сочетала свое платье с кремовой сумочкой и белыми босоножками.

Выглядя так же стильно, как и ее мать, Леонор выбрала яркое зеленое платье с элегантными пуговицами. Образ она сочетала с белыми босоножками. Тем временем ее сестра выбрала платье с розовым, черно-белым узором и туфли в тон.

Король Филипп тем временем был в рубашке и брюках, которые он соединил с синими туфлями и часами.

Королевская семья Испании

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Королевская семья Испании

Напомним, королева Летиция появилась на публике в эффектном платье из полупрозрачного шифона.

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