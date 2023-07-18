Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Королева Летиция продемонстрировала идеальный шелковый ансамбль (фото)

Королева Летиция, Королева Летиция стиль, королева испании, шелковый комплект, король филипп, мадрид, испанские бренды
Фото: Getty Images | Королева Летиция

Монаршая чета посетила церемонию награждения журналистов в Мадриде.

Related video

Королева Испании Летиция продемонстрировала идеальный шелковый комплект. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя жена испанского короля посетила церемонию награждения ABC Journalism Awards в Мадриде. Для выхода в свет она выбрала яркую голубую шелковую юбку макси и топ испанского бренда Maksu Online.

На ногах бывшей журналистки были золотистые туфли на каблуках, а к образу она добавила металлическую сумку-клатч и серьги. Волосы Летиции были распущены.

Король Филипп продемонстрировал элегантный черный костюм в сочетании с черной бабочкой и белой рубашкой.

Награду на церемонии обычно вручают король и королева Испании, а в этом году ее получила испанская карикатурист Флавия Альварес-Педроса.

Король и королева Испании Fullscreen
Король и королева Испании
Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Отметим, что топ королевы стоит 125 евро (около 5 тысяч грн), а юбка — 185 евро (около 7,5 тысяч грн). Монаршая персона известна своей приверженностью к бюджетным брендам, а особенно испанским.

Королева Летиция Fullscreen
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Недавно она даже продемонстрировала на публике вышиванку украинского бренда.

Королева Летиция

Напомним, король и королева Испании со своими наследницами-подростками посетили публичное мероприятие в Мадриде.

Также Фокус писал о выходе королевы Летиции в свет с двумя дочерьми.