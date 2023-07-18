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Стиль життя

Королева Летиція продемонструвала ідеальний шовковий ансамбль (фото)

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Фото: Getty Images | Королева Летиція

Монарше подружжя відвідало церемонію нагородження журналістів у Мадриді.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала ідеальний шовковий комплект. Про це пише Daily Mail.

50-річна дружина іспанського короля відвідала церемонію нагородження ABC Journalism Awards у Мадриді. Для виходу у світ вона обрала яскраву блакитну шовкову спідницю максі та топ іспанського бренду Maksu Online.

На ногах колишньої журналістки були золотисті туфлі на підборах, а до образу вона додала металеву сумку-клатч та сережки. Волосся Летиції було розпущене.

Король Філіп продемонстрував елегантний чорний костюм у поєднанні з чорним метеликом та білою сорочкою.

Нагороду на церемонії зазвичай вручають король та королева Іспанії, а цього року її отримала іспанська карикатуристка Флавія Альварес-Педроса.

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Король та королева Іспанії
Фото: Getty Images

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Зазначимо, що топ королеви коштує 125 євро (близько 5 тисяч грн), а спідниця — 185 євро (близько 7,5 тисяч грн). Монарша персона відома своєю прихильністю до бюджетних брендів, а особливо іспанських.

Королева Летиція Fullscreen
Королева Летиція
Фото: Getty Images

Нещодавно вона навіть продемонструвала на публіці вишиванку українського бренду.

Королева Летиція

Нагадаємо, король та королева Іспанії зі своїми спадкоємицями-підлітками відвідали публічний захід у Мадриді.

Також Фокус писав про вихід королеви Летиції у світ з двома доньками.