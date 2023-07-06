В елегантному вбранні: королева Летиція вийшла у світ із дорослими доньками

Королівська сім'я Іспанії відвідала церемонію нагородження в Жироні.

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Дочки королеви Летиції, принцеси Леонор і Софія, були зразком елегантності, коли приєдналися до своїх батьків на заході Фонду принцеси Жирони в готелі Camiral Caldes de Malavella. Про це пише Daily Mail.

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17-річна Леонор, яка є першою в черзі на іспанський престол, навіть виголосила промову на заході. Дівчина одягла елегантну бірюзову сукню з рукавами-ліхтариками, яка поєднувалася з краваткою її батька короля Феліпе і, здавалося б, демонструвала єдність між нинішнім і майбутнім монархом. Майбутня королева Іспанії зібрала свої локони в простий низький хвіст, демонструючи сережки з діамантами.

Король Феліпе та королева Летиція с доньками Фото: Getty Images

Її 16-річна сестра Софія була одягнена в блискучу сріблясту сукню з короткими рукавами і збірками на талії. На відміну від своєї матері і сестри, дівчинка-підліток носила блискучі сандалі на плоскій підошві з ремінцями, а її каштанове волосся було заплетене в довгу косу.

Їхня мати, 50-річна королева Летиція, продемонструвала свою струнку фігуру в простій чорній сукні з глибоким вирізом на спині. Елегантне вбрання королівська особа доповнила блискучими туфлями, які гармоніювали з її металевим клатчем і золотими сережками-кільцями. Як і її старша донька, Летиція також зібрала волосся в низький хвіст і зробила свій фірмовий макіяж з димчастими тінями для повік.

Королева Летиція з доньками Фото: Getty Images

Раніше цього тижня Леонор і Софія з'явилися разом без своїх батьків на семінарі з інновацій та творчості, що свідчить про те, що вони зробили ще один крок до того, щоб стати іспанськими членами королівської сім'ї, які працюють.

Раніше Фокус писав, що королева Летиція в елегантному білому костюмі прийшла на випускний старшої дочки.