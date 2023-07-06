В элегантных нарядах: королева Летиция вышла в свет со взрослыми дочками

Королевская семья Испании посетила церемонию награждения в Жироне.

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Дочери королевы Летиции, принцессы Леонор и София, были образцом элегантности, когда присоединились к своим родителям на мероприятии Фонда принцессы Жироны в отеле Camiral Caldes de Malavella. Об этом пишет Daily Mail.

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17-летняя Леонор, которая является первой в очереди на испанский престол, даже произнесла речь на мероприятии. Девушка надела элегантное бирюзовое платье с рукавами-фонариками, которое сочеталось с галстуком ее отца короля Фелипе и казалось бы, демонстрировало единство между нынешним и будущим монархом. Будущая королева Испании собрала свои локоны в простой низкий хвост, демонстрируя серьги с бриллиантами.

Король Фелипе и королева Летиция с дочками Фото: Getty Images

Ее 16-летняя сестра София была одета в блестящее серебристое платье с короткими рукавами и сборками на талии. В отличие от своей матери и сестры, девочка-подросток носила блестящие сандалии на плоской подошве с ремешками, а ее каштановые волосы были заплетены в длинную косу.

Их мать, 50-летняя королева Летиция, продемонстрировала свою стройную фигуру в простом черном платье с глубоким вырезом на спине. Элегантный наряд королевская особа дополнила блестящими туфлями, которые гармонировали с ее металлическим клатчем и золотыми серьгами-кольцами. Как и ее старшая дочь, Летиция также собрала волосы в низкий хвост и сделала свой фирменный макияж с дымчатыми тенями для век.

Королева Летиция с дочерьми Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе Леонор и София появились вместе без своих родителей на семинаре по инновациям и творчеству, что говорит о том, что они сделали еще один шаг к тому, чтобы стать испанскими работающими членами королевской семьи.

Ранее Фокус писал, что королева Летиция в элегантном белом костюме пришла на выпускной старшей дочери.