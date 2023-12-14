Королева Летиція з чоловіком вийшла у світ після чуток про її таємний роман

Король і королева Іспанії відвідали благодійну зустріч у палаці в Мадриді.

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Іспанське королівське подружжя відвідало збори фонду Принцеси Жирони. Це був перший вихід у світ Летиції та Феліпе після того, як колишній зять королеви заявив, що в нього був таємний роман із нею. І Летиція нібито писала йому романтичні послання. Про це пише Daily Mail.

51-річна королева і 55-річний король Феліпе відмахнулися від скандальних звинувачень і сяяли, прибувши сьогодні вдень на зустріч із чиновниками Фонду принцеси Жирони в королівському палаці в Мадриді.

Одягнена в червоний червоний топ і чорну спідницю з маковим декором у поєднанні із замшевими черевиками до колін, Летиція подивилася на чоловіка і посміхнулася, коли вони увійшли в кімнату.

Королева Летиція і король Феліпе Фото: Getty Images

Тим часом Феліпе в елегантному костюмі всім виглядом демонстрував, що на нього ніяк не подіяли скандальні чутки.

Поява королівського подружжя на публіці відбулася після гучних звинувачень колишнього чоловіка сестри Летиції, 53-річного Хайме Дель Бурго, про те, що в нього і королеви були романтичні стосунки, коли Летиція вже зустрічалася з Феліпе.

Хайме, який нині проживає у Великій Британії, раніше був одружений з сестрою Летиції Тельме Ортіс. Однак у своїй книзі, що розповідає про іспанську королеву, він зробив надуману заяву про те, що у нього і Летиції все ще були романтичні стосунки після її весілля з королем Феліпе 2004 року.

Королева Летиція і король Феліпе

Хайме, який стверджує, що зустрічався з Летицією, коли вона вперше зустріла спадкоємця іспанського престолу, також поділився селфі, яке королева зробила в дзеркалі під час однієї зі своїх вагітностей, як "доказом" їхніх стосунків на X, раніше відомому як Twitter, минулого тижня.

На селфі можна побачити члена королівської сім'ї в чорній пашмині, яка, як стверджує Хайме, належала йому, і він також надрукував повідомлення, імовірно надіслане йому іспанською королевою.

Там було написано: "Любов. Я ношу твою пашмину. Це як відчувати тебе поруч зі мною. Вона піклується про мене. Вона захищає мене. Я рахую години до нашої нової зустрічі. Люблю тебе. Твоя".

Інші користувачі X засумнівалися в обґрунтованості тверджень Хайме, оскільки немає жодних доказів того, що Летиція надіслала йому фотографію або супровідне повідомлення. Відтоді бізнесмен видалив свій акаунт X.

Королева Летиція і король Феліпе

Звинувачення вперше з'явилися в книзі Letizia & Я, написаній журналістом Хайме Пеньяфіелем.

У бесіді з El Cierre Digitial 91-річний автор сказав, що Летиція була "великим коханням" Хайме дель Бурго і нібито ці стосунки перетворилися на дружбу після того, як вона зустріла спадкоємця іспанського престолу.

Бізнесмен розповів автору, що познайомився з Летицією до 2000 року, а їхні стосунки почалися під час романтичної подорожі до Венеції, за роки до того, як вона зустріла члена королівської сім'ї.

Хайме, син колишнього політика Хайме Ігнасіо дель Бурго, стверджує, що планував освідчитись Летиції, коли вона оголосила, що зустрічається із загадковим "дипломатом" за вечерею в готелі Ritz у Мадриді 2002 року.

Повідомляється, що Летиція сказала йому, що вона "зустріла когось, хто змусить її кинути роботу журналіста", що, за словами Хайме, привело його до висновку, що її загадковим партнером був Феліпе.

Нагадаємо, Дель Бурго, син відомого політика Хайме Ігнасіо дель Бурго, який був президентом регіону Наварра, живе за межами Іспанії, ділить свій час між Швейцарією та Лондоном. У минулому він заявляв, що громадськість має повстати й ігнорувати правила ізоляції під час пандемії Covid-19.