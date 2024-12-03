Княжа родина Монако представила різдвяну листівку (фото)

Традиційно в передноворічний період представники монархій діляться особливими знімками з рідними. Цього року першими стали князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін.

Княжа родина Монако представила різдвяну листівку 2024. Святковим кадром ділиться пресслужба князя Альбера ІІ та княгині Шарлін в Instagram.

До батьків приєдналися син, принц Жак, та донька, принцеса Габріелла. Родина сиділа біля прикрашеної ялинки та каміна.

Син княгині Грейс Келлі позував у білому светрі, картатій світло-коричневій сорочці та темних штанах.

Тим часом Шарлін постала у світло-коричневому светрі, шоколадних штанах і такого ж кольору чоботах. Майже десятирічна Габріелла обрала для святкової фотосесії кремовий светр і штани, доповнивши образ золотистими туфлями.

А майбутній князь Монако Жак був одягнутий у бежевий светр та чорні штани.

"Палац радий поділитися з вами фото вітальної листівки сім'ї", — написала пресслужба князя Альбера ІІ.

Княжа родина Монако

10 грудня 2024 Жаку та Габріеллі виповниться по 10 років. Їхні батьки одружилися у 2011 році, а Шарлін стала першою жінкою, з якою Альбер ІІ дійшов до вівтаря. У суверена також є позашлюбні діти, проте право на правління отримають саме спадкоємці від Шарлін.

Нагадаємо, князь Альбер ІІ засвітив різдвяні ілюмінації з родиною.

Також Фокус писав про зустріч князя Монако з Леонардо Ді Капріо.