Князь та княгиня Монако засвітили святкові вогні з дітьми-близнятами (фото, відео)

Монарша родина офіційно розпочала святковий період у місті. Жаку та Габріеллі незабаром виповниться по 10 років.

Княгиня Монако Шарлін та князь Альбер ІІ засвітили святкові ілюмінації разом зі своїми дітьми, принцом Жаком та принцесою Габріеллою. Знімками ділиться офіційний акаунт монаршої родини в Instagram.

Майже десятирічні Жак та Габріелла приєдналися до батьків, аби офіційно розпочати різдвяний період у Монако. Вони запалили святкові вогні міста.

Для особливої події княгиня Шарлін обрала сіре пальто в смужку, яке поєднала з чорним гольфом та рукавичками. Колишня олімпійська плавчиня зробила макіяж з акцентом на губи та уклала своє коротке волосся в елегантну зачіску.

Князь та княгиня Монако з дітьми

Тим часом князь Альбер ІІ приєднався до родини в темному пальті та діловому костюмі.

Маленька Габріелла приміряла світле пальто, а спадковий принц Жак постав у сірій курточці та темних штанах.

Князь та княгиня Монако з дітьми

Князь Монако та його кохана одружилися у 2011 році. Вони виховують двох спільних дітей — принца Жака та принцесу Габріеллу. Монарші спадкоємці народилися у грудні 2014 року, тому незабаром їм виповниться по 10 років.

Шарлін — перша жінка у житті князя Альбера ІІ, з якою він дійшов до вівтаря. Від попередніх стосунків у нього є двоє позашлюбних дітей.

Нагадаємо, княгиня Шарлін зʼявилася на публіці в розкішній сукні.

Також Фокус писав про новий портрет принца Жака та принцеси Габріелли.